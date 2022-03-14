Caledonia Mining продемонстрировала рекордную годовую добычу золота на руднике Бланкет

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В 2021 году Caledonia Mining произвела 67 476 унций золота на своем руднике Бланкет (Blanket) в Зимбабве по сравнению с 57 899 унциями в 2020 году.

Генеральный директор компании Стив Кертис (Steve Curtis) сказал, что производство в этом году превысило верхнюю границу прогнозного диапазона и стало новым рекордом годового производства.

«Теперь, когда центральный ствол шахты введен в эксплуатацию, мы ожидаем дальнейшего увеличения производства: прогноз на 2022 год составляет от 73 000 до 80 000 унций, а с 2023 года — 80 000 унций, что на 38% выше, чем в 2020 году», — сказал он.

Кертис также сообщил, что высокие операционные показатели были поддержаны хорошим контролем над расходами и валовой прибылью за год в размере 54,1 млн долларов США, что на 16% выше, чем в 2020 году.

«Мы продолжили увеличивать дивиденды в 2021 году. Общая сумма дивидендов, выплаченных в 2021 году, составила 50 центов на акцию, что почти на 50% выше, чем в 2020 году», — сказал он.

В прошлом году Caledonia Mining приобрела права на добычу полезных ископаемых на проекте Малигрин (Maligreen) в центральной части Зимбабве, где, по оценкам, предполагаемые ресурсы, соответствующие стандарту NI 43-101, составляют около 940 000 унций золота в 15,6 млн тонн руды при содержании 1,88 г/т.

«Наше непосредственное внимание к этому активу направлено на повышение уровня достоверности существующей ресурсной базы, и в настоящее время мы проводим повторный анализ исторических кернов, — сказал Кертис. — После этого мы рассчитываем подготовить технико-экономическое обоснование для коммерциализации существующих ресурсов, прежде чем мы приступим к дальнейшей разведке на лицензионном участке вдоль простирания месторождения, на глубине и в ранее неразведанной зоне».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





