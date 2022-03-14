Lucapa Diamond получила EBITDA, приходящуюся на долю акционеров, в размере $16,6 млн

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Lucapa Diamond, зарегистрированная на Австралийской бирже ценных бумаг (Australian Securities Exchange, ASX), в 2021 году зафиксировала приходящуюся на долю акционеров EBITDA в размере $16,6 млн по сравнению с $400 000 в 2020 году на фоне более высоких цен на алмазы.

Компания заявила, что ее прибыль после налогообложения за год составила $2,8 млн по сравнению с убытком в размере $9,7 млн в предыдущем году.

На руднике Луло (Lulo) в Анголе, где Lucapa Diamond владеет 40% акций, в 2021 году был зарегистрирован рекордный показатель EBITDA в размере $37,2 млн по сравнению с $6,2 млн в 2020 году вследствие высоких операционных показателей и ценовой конъюнктуры.

Согласно компании, ее рудник Мотаэ (Mothae) в Лесото, которой принадлежит ей на 70%, достиг EBITDA в размере $5,6 млн в 2021 году по сравнению с $1,1 млн годом ранее.

Доля Lucapa Diamond, приходящаяся на Луло, составила $14,9 млн, а на Мотаэ — $3,9 млн.

В сообщении компании говорится, что партнерские отношения по огранке на обоих рудниках «хорошо показали себя» в прошлом году.

Рудник Луло заработал $2,5 млн от партнерства по огранке алмазов, а Мотае заработал за год $1,6 млн.

Лукапа Diamond заявила, что в 2021 году цены на алмазы выросли в среднем более чем на 30%, поскольку запасы бриллиантов истощились из-за пандемии COVID-19.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





