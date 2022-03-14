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14 февраля 2022
Lucapa Diamond получила EBITDA, приходящуюся на долю акционеров, в размере $16,6 млн
Компания заявила, что ее прибыль после налогообложения за год составила $2,8 млн по сравнению с убытком в размере $9,7 млн в предыдущем году.
На руднике Луло (Lulo) в Анголе, где Lucapa Diamond владеет 40% акций, в 2021 году был зарегистрирован рекордный показатель EBITDA в размере $37,2 млн по сравнению с $6,2 млн в 2020 году вследствие высоких операционных показателей и ценовой конъюнктуры.
Согласно компании, ее рудник Мотаэ (Mothae) в Лесото, которой принадлежит ей на 70%, достиг EBITDA в размере $5,6 млн в 2021 году по сравнению с $1,1 млн годом ранее.
Доля Lucapa Diamond, приходящаяся на Луло, составила $14,9 млн, а на Мотаэ — $3,9 млн.
В сообщении компании говорится, что партнерские отношения по огранке на обоих рудниках «хорошо показали себя» в прошлом году.
Рудник Луло заработал $2,5 млн от партнерства по огранке алмазов, а Мотае заработал за год $1,6 млн.
Лукапа Diamond заявила, что в 2021 году цены на алмазы выросли в среднем более чем на 30%, поскольку запасы бриллиантов истощились из-за пандемии COVID-19.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished