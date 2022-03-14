Импорт российских алмазов в Индию возобновился после небольшой паузы

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Согласно сообщению, опубликованному в индийской газете Economic Times, необработанные алмазы российской алмазодобывающей компании АЛРОСА, частично принадлежащей государству, после паузы начали поступать в Индию.

Вместе с тем инсайдеры отрасли утверждают, что в США, которые являются крупнейшим покупателем бриллиантов из Индии, спрос на них снизился. В недавних сообщениях, поступивших из США, говорилось, что, в то время как ввоз в страну алмазов и бриллиантов из России запрещен, бриллианты из российских алмазов, ограненные вне России, ввозить в США можно.

В настоящее время индийские импортеры алмазов осуществляют платежи в евро через немецкие банки, чтобы избежать проблем, связанных с санкциями в отношении России. Маршрутизация платежей через немецкие банки задержала процесс оплаты на неделю, но это временно сняло опасения.

Представители индийской алмазной отрасли надеются, что прямой механизм платежей через пару рупия-рубль скоро вернется в качестве долгосрочного платежного решения для покупки алмазов в России.

Колин Шах (Colin Shah), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), говорит: «Заказы на эти алмазы были размещены в начале марта в соответствии с графиком проведения сайтов АЛРОСА. Они сейчас поступают. Экспортеры направляют платежи через различные банки, работающие с евро или другой валютой. Однако для алмазов, которые поступят в продажу в апреле, торговля предпочла бы механизм рупия-рубль. Соответствующие органы изучают это, и что-то будет решено».

АЛРОСА — один из крупнейших в мире производителей алмазов, на долю которого приходится около 30% мировой добычи алмазного сырья. Согласно сообщению Economic Times, в то время как Индия напрямую импортирует только около 10% общего объема производства алмазов АЛРОСА, тем не менее большинство российских алмазов после прохождения через торговые центры попадает в Индию для огранки.



Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished





