Эксклюзив
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Миллениалы одержимы лабораторными бриллиантами
Как утверждают в американской компании GN Diamond, которая еженедельно общается более чем с 2,5 тысячами розничных торговцев, они все чаще говорят о росте покупок миллениалами бриллиантов, выращенных в лабораторных условиях.
Подсчитано, что к концу 2022 года объем рынка лабораторных бриллиантов может превысить $10 млрд. Миллениалы предпочитают покупать более крупные бриллианты, но по более доступной цене, уделяя при этом внимание проблемам ресурсосбережения и энергоэффективности.
Синтетические бриллианты, безусловно, удовлетворяют данные потребности этих подкованных покупателей, пишет интернет-ресурс instoremag.com.
Миллениалы, родившиеся в период с 1981 по 1996 годы, достигли совершеннолетия, будучи погруженными в компьютеры, цифровые технологии и социальные сети.
Эти увлеченные передовыми технологиями покупатели любят проводить исследования и совершать покупки онлайн, поэтому крайне важно, чтобы продавцы бриллиантов привлекали их посредством технологически продвинутых интерактивных инструментов онлайн-продаж.
Алекс Шишло для Rough&Polished