Миллениалы одержимы лабораторными бриллиантами

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На долю поколения миллениалов в США приходится более $600 млрд ежегодных расходов.

Как утверждают в американской компании GN Diamond, которая еженедельно общается более чем с 2,5 тысячами розничных торговцев, они все чаще говорят о росте покупок миллениалами бриллиантов, выращенных в лабораторных условиях.

Подсчитано, что к концу 2022 года объем рынка лабораторных бриллиантов может превысить $10 млрд. Миллениалы предпочитают покупать более крупные бриллианты, но по более доступной цене, уделяя при этом внимание проблемам ресурсосбережения и энергоэффективности.

Синтетические бриллианты, безусловно, удовлетворяют данные потребности этих подкованных покупателей, пишет интернет-ресурс instoremag.com.

Миллениалы, родившиеся в период с 1981 по 1996 годы, достигли совершеннолетия, будучи погруженными в компьютеры, цифровые технологии и социальные сети.

Эти увлеченные передовыми технологиями покупатели любят проводить исследования и совершать покупки онлайн, поэтому крайне важно, чтобы продавцы бриллиантов привлекали их посредством технологически продвинутых интерактивных инструментов онлайн-продаж.



Алекс Шишло для Rough&Polished





