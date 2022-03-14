Эксклюзив
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Суратская алмазная биржа способствовала увеличению членов в Алмазной ассоциации Сурата
Около 4 350 бизнесменов и специалистов зарегистрировались в SDB, в то время как членство в Алмазной ассоциации Сурата (Surat Diamond Association, SDA), старейшей ассоциации алмазной промышленности в городе, также резко возросло.
SDA возникла в 1988 году, а в 2016 году общее количество ее членов составляло около 2 800 человек. SDA потребовалось 28 лет, чтобы достичь такого числа членов.
Строительство и развитие SDB начались в 2016 году, и за пять прошедших с тех пор лет число участников SDA превысило 5 300 человек. Интересно, что за 10 дней после запуска SDB в марте 2016 года в SDA добавилось почти 1 500 новых участников.
Лидеры отрасли заявляют, что рост числа членов в основном связан с правилом, согласно которому желающие купить недвижимость в SDB должны быть членами какой-либо из организаций алмазной отрасли.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished