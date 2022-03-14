Суратская алмазная биржа способствовала увеличению членов в Алмазной ассоциации Сурата

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Поскольку Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) скоро станет реальностью, Сурат привлекает большое количество торговцев алмазами и профессионалов, работающих в этой отрасли.

Около 4 350 бизнесменов и специалистов зарегистрировались в SDB, в то время как членство в Алмазной ассоциации Сурата (Surat Diamond Association, SDA), старейшей ассоциации алмазной промышленности в городе, также резко возросло.

SDA возникла в 1988 году, а в 2016 году общее количество ее членов составляло около 2 800 человек. SDA потребовалось 28 лет, чтобы достичь такого числа членов.

Строительство и развитие SDB начались в 2016 году, и за пять прошедших с тех пор лет число участников SDA превысило 5 300 человек. Интересно, что за 10 дней после запуска SDB в марте 2016 года в SDA добавилось почти 1 500 новых участников.

Лидеры отрасли заявляют, что рост числа членов в основном связан с правилом, согласно которому желающие купить недвижимость в SDB должны быть членами какой-либо из организаций алмазной отрасли.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





