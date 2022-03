Горняки поддерживают программу расширения переработки платиноидов и алмазов в Зимбабве

Горнодобывающая палата Зимбабве (Chamber of Mines Zimbabwe, CoMZ) поддержала стремление правительства создать подходящую среду для расширения переработки («бенефикации») металлов платиновой группы (МПГ), алмазов и лития.

Издание The Herald сообщает, что власти Хараре в последние пять лет обдумывали способы обеспечения успеха расширения переработки полезных ископаемых - особенно платины, алмазов, золота и хрома.

«Страна может похвастаться комплексными предприятиями по расширению переработки никеля, феррохрома и угля, — сказал президент CoMZ Коллинз Чибафа (Collins Chibafa). — Что касается золота, то в стране имеются центральные плавильные и аффинажные предприятия в компании Fidelity Printers and Refiners. Есть очень хорошие перспективы того, что скоро возобновится расширение операций по переработке асбеста, железной руды и меди».

По его словам, три компании, добывающие металлы платиновой группы, уже создали в стране плавильные мощности.

«Расширенный плавильный комплекс будет иметь возможность перерабатывать сторонний материал, — заявил Чибафа. — Кислотный завод, помимо сокращения выбросов двуокиси серы из точечных источников, будет производить серную кислоту — жизненно важное сырье для производства удобрений».

Компания Zimplats намеревается построить завод по аффинированию цветных металлов для дальнейшей переработки файнштейна стоимостью 100 млн долларов США.



