Эксклюзив
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Горняки поддерживают программу расширения переработки платиноидов и алмазов в Зимбабве
Издание The Herald сообщает, что власти Хараре в последние пять лет обдумывали способы обеспечения успеха расширения переработки полезных ископаемых - особенно платины, алмазов, золота и хрома.
«Страна может похвастаться комплексными предприятиями по расширению переработки никеля, феррохрома и угля, — сказал президент CoMZ Коллинз Чибафа (Collins Chibafa). — Что касается золота, то в стране имеются центральные плавильные и аффинажные предприятия в компании Fidelity Printers and Refiners. Есть очень хорошие перспективы того, что скоро возобновится расширение операций по переработке асбеста, железной руды и меди».
По его словам, три компании, добывающие металлы платиновой группы, уже создали в стране плавильные мощности.
«Расширенный плавильный комплекс будет иметь возможность перерабатывать сторонний материал, — заявил Чибафа. — Кислотный завод, помимо сокращения выбросов двуокиси серы из точечных источников, будет производить серную кислоту — жизненно важное сырье для производства удобрений».
Компания Zimplats намеревается построить завод по аффинированию цветных металлов для дальнейшей переработки файнштейна стоимостью 100 млн долларов США.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished