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Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Южноафриканский алмазный дилер выпущен под залог
Вебсайт IOL цитирует капитана Тебого Тебе (Tebogo Thebe), пресс-секретаря подразделения «Ястребы» по расследованию особо важных дел южноафриканской полиции, который сообщил, что рассмотрение дела отложено до 13 июня.
Обвиняемый Пол Серджио Мартин Бернандо (Paul Sergio Martin Bernando) был арестован в начале этой недели.
В настоящее время полиция проводит расследование, чтобы установить, откуда подозреваемый получил алмазы на сумму 144 000 рандов (9 550 долларов США).
«Были проведены обыск и конфискация, и полиция обнаружила три осветительных прибора для оценки цвета алмазов, пять весов, два калькулятора, лупу, размерные сита и тестер для определения типа алмазов, — сказал Тибе. — Подозреваемый предположительно был причастен к ряду сделок с алмазами на сумму 144 000 рандов».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished