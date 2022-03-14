Южноафриканский алмазный дилер выпущен под залог

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Предполагаемый алмазный дилер в провинции Северный Кейп в Южной Африке был освобожден под залог в размере 30 000 рандов (1 989 долларов США) после того, как он был арестован за торговлю необработанными алмазами.

Вебсайт IOL цитирует капитана Тебого Тебе (Tebogo Thebe), пресс-секретаря подразделения «Ястребы» по расследованию особо важных дел южноафриканской полиции, который сообщил, что рассмотрение дела отложено до 13 июня.

Обвиняемый Пол Серджио Мартин Бернандо (Paul Sergio Martin Bernando) был арестован в начале этой недели.

В настоящее время полиция проводит расследование, чтобы установить, откуда подозреваемый получил алмазы на сумму 144 000 рандов (9 550 долларов США).

«Были проведены обыск и конфискация, и полиция обнаружила три осветительных прибора для оценки цвета алмазов, пять весов, два калькулятора, лупу, размерные сита и тестер для определения типа алмазов, — сказал Тибе. — Подозреваемый предположительно был причастен к ряду сделок с алмазами на сумму 144 000 рандов».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





