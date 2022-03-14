Эксклюзив
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Бриллианты из российского алмазного сырья, ограненные вне России, могут импортироваться в США
«В пятницу, 11 марта, президент Джо Байден издал распоряжение, ограничивающее ввоз российских алмазов и бриллиантов в США. Вчерашнее разъяснение OFAC, как пояснили в JVC, указывает на то, что распоряжение ограничивает ввоз в США российских алмазов и российских бриллиантов, ограненных в России. Оно не накладывает ограничений на ввоз в США бриллиантов, полученных из российского сырья, но ограненных за пределами России. Распоряжение запрещает продажу предметов роскоши любому физическому или юридическому лицу, находящемуся в России», - говорится в сообщении Rapaport.
В сообщении также отмечается, что торговая платформа RapNet приостановила у себя работу всех российских компаний и что группа компаний Rapaport также не будет принимать участия в любых торговых или рекламных мероприятиях с российскими компаниями.
«Ситуация развивается, и в ближайшее время могут быть наложены дополнительные санкции и выпущены дополнительные правила и разъяснения», - пишет Rapaport.
Владимир Малахов, Rough&Polished