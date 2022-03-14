Бриллианты из российского алмазного сырья, ограненные вне России, могут импортироваться в США

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Как следует из разъяснения Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (Office of Foreign Assets Control, OFAC), данном американскому Комитету по надзору в ювелирной отрасли (Jewelers Vigilance Committee, JVC), бриллианты, ограненные из российского алмазного сырья в других странах, могут импортироваться в США, сообщает Rapaport в материале, опубликованном вчера. Введенные Соединёнными Штатами санкции ограничивают прямой импорт в США российских алмазов и бриллиантов.

«В пятницу, 11 марта, президент Джо Байден издал распоряжение, ограничивающее ввоз российских алмазов и бриллиантов в США. Вчерашнее разъяснение OFAC, как пояснили в JVC, указывает на то, что распоряжение ограничивает ввоз в США российских алмазов и российских бриллиантов, ограненных в России. Оно не накладывает ограничений на ввоз в США бриллиантов, полученных из российского сырья, но ограненных за пределами России. Распоряжение запрещает продажу предметов роскоши любому физическому или юридическому лицу, находящемуся в России», - говорится в сообщении Rapaport.

В сообщении также отмечается, что торговая платформа RapNet приостановила у себя работу всех российских компаний и что группа компаний Rapaport также не будет принимать участия в любых торговых или рекламных мероприятиях с российскими компаниями.

«Ситуация развивается, и в ближайшее время могут быть наложены дополнительные санкции и выпущены дополнительные правила и разъяснения», - пишет Rapaport.



Владимир Малахов, Rough&Polished





