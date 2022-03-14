Pan African присматривается к разведке золота в Судане

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Компания Pan African получила пять концессий на поиск и разведочные лицензии на Участок 12 в северо-восточном Судане площадью около 1 100 км2.

Pan African получила лицензии от Министерства природных ресурсов Судана на три года с возможностью продления еще на два года.

«Наша команда менеджеров посещала Судан в течение последних двух лет, чтобы определить перспективные участки добычи золота. Мы считаем, что концессии на Участке 12 очень перспективны, и мы с нетерпением ждем отчета о результатах разведки этих участков в надлежащее время», — сказал исполнительный директор компании Кобус Лутс (Cobus Loots). — Наша программа разведки будет поэтапной, при этом ожидается, что в течение первых трех лет мы понесем расходы в размере около 7 млн долларов, чтобы ограничить финансовый риск компании».

В 2021 году Судан произвел около 90 тонн золота, что сделало его третьим по величине производителем золота в Африке после Ганы и Южной Африки и десятым по величине производителем в мире по объему производства в 2021 году, что эквивалентно добыче золота в Перу.

Несмотря на недавние политические беспорядки в столице Судана городе Хартуме, горнодобывающие компании и разработчики смогли продолжать бесперебойную работу в стране.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





