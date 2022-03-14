Эксклюзив
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Pan African присматривается к разведке золота в Судане
Pan African получила лицензии от Министерства природных ресурсов Судана на три года с возможностью продления еще на два года.
«Наша команда менеджеров посещала Судан в течение последних двух лет, чтобы определить перспективные участки добычи золота. Мы считаем, что концессии на Участке 12 очень перспективны, и мы с нетерпением ждем отчета о результатах разведки этих участков в надлежащее время», — сказал исполнительный директор компании Кобус Лутс (Cobus Loots). — Наша программа разведки будет поэтапной, при этом ожидается, что в течение первых трех лет мы понесем расходы в размере около 7 млн долларов, чтобы ограничить финансовый риск компании».
В 2021 году Судан произвел около 90 тонн золота, что сделало его третьим по величине производителем золота в Африке после Ганы и Южной Африки и десятым по величине производителем в мире по объему производства в 2021 году, что эквивалентно добыче золота в Перу.
Несмотря на недавние политические беспорядки в столице Судана городе Хартуме, горнодобывающие компании и разработчики смогли продолжать бесперебойную работу в стране.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished