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14 февраля 2022
Бывшие сотрудники Debmarine Namibia оправданы по делу о краже алмазов
Дуэт был обвинен в попытке украсть 453 необработанных алмаза в ноябре 2011 года.
Необработанные камни имели общий вес 668,26 карата и в то время оценивались в 6,2 млн долларов США.
The Namibian сообщает, что обвиняемые Эммануэль Шикололо (Emmanuel Shikololo) и Родни Клим (Rodney Klim) были оправданы Высоким судом Виндхука после того, как главный свидетель обвинения не смог предоставить достоверной версии о случившемся в ходе судебного разбирательства.
Обвиняемым предъявлено одно обвинение в краже или хранении неограненных алмазов и одно обвинение в сговоре с целью совершения преступления.
Шикололо работал оператором установки по извлечению алмазов, Клим контролером технологического процесса.
Обвинение утверждало, что эти двое разработали план, в рамках которого они уговорили сотрудника службы безопасности на судне Давида Джарвиса (Dawid Jarvis) позволить им тайно вынести украденные алмазы, говорится в обвинительном заключении.
В октябре 2011 года они вместе с Джарвисом отправились в Кейптаун, чтобы встретиться с потенциальным покупателем ворованных алмазов.
Утверждалось, что обвиняемые заблокировали пневмотранспортер на судне, что привело к повышению разрежения в системе до уровня, превышающего нормальный, и потребовало ручного вмешательства для опорожнения трубы. Затем Шикололо пошел к установке по извлечению алмазов якобы для того, чтобы разблокировать пневмоподъёмники, и забрал алмазы.
Обвинение утверждало, что 6 ноября 2011 года Шикололо позвонил Джарвису, находившемуся на отправочных складах, где передал ему желтый мешок с алмазами с тем, чтобы тот тайно вывез их с судна и доставил покупателю в Кейптауне.
Шикололо не знал, что за ним наблюдали сотрудники службы безопасности, которые установили секретные камеры. Его арестовали вскоре после передачи алмазов. Джарвис присутствовал в суде в качестве государственного свидетеля.
Судья Кристи Либенберг (Christie Liebenberg) в своем постановлении заявил, что «…не было представлено ни йоты доказательств, подтверждающих какой-либо аспект показаний Джарвиса».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished