Бывшие сотрудники Debmarine Namibia оправданы по делу о краже алмазов

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Два бывших сотрудника Debmarine Namibia, совместного предприятия De Beers и правительства Намибии, недавно были оправданы по делу о краже алмазов.

Дуэт был обвинен в попытке украсть 453 необработанных алмаза в ноябре 2011 года.

Необработанные камни имели общий вес 668,26 карата и в то время оценивались в 6,2 млн долларов США.

The Namibian сообщает, что обвиняемые Эммануэль Шикололо (Emmanuel Shikololo) и Родни Клим (Rodney Klim) были оправданы Высоким судом Виндхука после того, как главный свидетель обвинения не смог предоставить достоверной версии о случившемся в ходе судебного разбирательства.

Обвиняемым предъявлено одно обвинение в краже или хранении неограненных алмазов и одно обвинение в сговоре с целью совершения преступления.

Шикололо работал оператором установки по извлечению алмазов, Клим контролером технологического процесса.

Обвинение утверждало, что эти двое разработали план, в рамках которого они уговорили сотрудника службы безопасности на судне Давида Джарвиса (Dawid Jarvis) позволить им тайно вынести украденные алмазы, говорится в обвинительном заключении.

В октябре 2011 года они вместе с Джарвисом отправились в Кейптаун, чтобы встретиться с потенциальным покупателем ворованных алмазов.

Утверждалось, что обвиняемые заблокировали пневмотранспортер на судне, что привело к повышению разрежения в системе до уровня, превышающего нормальный, и потребовало ручного вмешательства для опорожнения трубы. Затем Шикололо пошел к установке по извлечению алмазов якобы для того, чтобы разблокировать пневмоподъёмники, и забрал алмазы.

Обвинение утверждало, что 6 ноября 2011 года Шикололо позвонил Джарвису, находившемуся на отправочных складах, где передал ему желтый мешок с алмазами с тем, чтобы тот тайно вывез их с судна и доставил покупателю в Кейптауне.

Шикололо не знал, что за ним наблюдали сотрудники службы безопасности, которые установили секретные камеры. Его арестовали вскоре после передачи алмазов. Джарвис присутствовал в суде в качестве государственного свидетеля.

Судья Кристи Либенберг (Christie Liebenberg) в своем постановлении заявил, что «…не было представлено ни йоты доказательств, подтверждающих какой-либо аспект показаний Джарвиса».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





