Sarine Technologies представила первый в истории отчет о необработанных алмазах с оценкой их стоимости

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Sarine Technologies Ltd запустила новый сервис, предоставляющий отчеты об оценке и стоимости необработанных алмазов для различных целей – торговли, финансирования, страхования и т. д. Оценка алмазов для этих целей будет основываться на лидирующих в отрасли программах Sarine Galaxy®, DiaExpert® и Advisor®, а также на дополнительных данных, собранных при необходимости. Необработанный алмаз всесторонне анализируется и документируется: его вес, внешняя геометрия, внутренняя структура, напряжение, установленные цвет и флуоресценция и т. д. измеряются и записываются в цифровом виде, включая визуальную графику и видео в применимых случаях.

Затем новая услуга компании продвигает процесс на два шага вперед. Цифровая информация о необработанном камне сначала обрабатывается самым передовым пакетом планирования Advisor® 8.0 от Sarine Technologies, в результате чего генерируются многочисленные оптимальные решения. Этот процесс приводит к реалистичному и надежному прогнозу по изготовлению бриллиантов, которые могут быть получены из данного необработанного камня. Различные бриллианты, полученные в результате этих решений, затем оцениваются в соответствии с текущими данными о ценах из нескольких источников, при этом стоимость дополнительно уточняется с использованием различных статистических анализов и взвешивания.

Полученные таким образом данные определяют фактический диапазон в долларовом выражении рыночной стоимости и пригодности для продажи бриллиантов, которые могут быть изготовлены из необработанного камня, что указывает на его рыночную стоимость.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





