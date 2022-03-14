Эксклюзив
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Sarine Technologies представила первый в истории отчет о необработанных алмазах с оценкой их стоимости
Затем новая услуга компании продвигает процесс на два шага вперед. Цифровая информация о необработанном камне сначала обрабатывается самым передовым пакетом планирования Advisor® 8.0 от Sarine Technologies, в результате чего генерируются многочисленные оптимальные решения. Этот процесс приводит к реалистичному и надежному прогнозу по изготовлению бриллиантов, которые могут быть получены из данного необработанного камня. Различные бриллианты, полученные в результате этих решений, затем оцениваются в соответствии с текущими данными о ценах из нескольких источников, при этом стоимость дополнительно уточняется с использованием различных статистических анализов и взвешивания.
Полученные таким образом данные определяют фактический диапазон в долларовом выражении рыночной стоимости и пригодности для продажи бриллиантов, которые могут быть изготовлены из необработанного камня, что указывает на его рыночную стоимость.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished