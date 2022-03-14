Профсоюз призвал уволить генерального директора Sibanye-Stillwater

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Национальный союз шахтеров Южной Африки (National Union of Mineworkers, NUM) призвал акционеров компании Sibanye-Stillwater, занимающейся добычей драгоценных металлов, уволить Нила Фронемана (Neal Froneman) с поста генерального директора компании.

«Если акционеры Sibanye-Stillwater хотят, чтобы их горнодобывающие предприятия процветали в Южной Африке, они должны отстранить его от должности генерального директора», - цитирует издание Mining Weekly президента NUM Джозефа Монтисетсе (Joseph Montisetse).

Фронемана обвинили в отказе встретиться с профсоюзными лидерами в Южной Африке и в том, что он был «главным разрушителем рабочих мест в горнодобывающей промышленности страны».

Монтисетсе обвинил Фронемана в приобретении предприятия Кук (Cooke) в Южной Африке, а затем в постановке его на техническое обслуживание, что привело к потере ряда рабочих мест или сокращению штатов.

Он также утверждал, что Фронеман приобрел предприятия Lonmin и Anglo American Platinum в платиновом поясе страны, а также поставил ряд производств в режим ухода и технического обслуживания.

«Затем он сократил многих работников, - говорит Монтисетсе. - Шахтеры глубоко увязли в нищете из-за людей такого калибра, как Фронеман. Почему он не может взять на себя полную ответственность как один из людей, которые вносят в это свой вклад?»



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





