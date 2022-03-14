Эксклюзив
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Профсоюз призвал уволить генерального директора Sibanye-Stillwater
«Если акционеры Sibanye-Stillwater хотят, чтобы их горнодобывающие предприятия процветали в Южной Африке, они должны отстранить его от должности генерального директора», - цитирует издание Mining Weekly президента NUM Джозефа Монтисетсе (Joseph Montisetse).
Фронемана обвинили в отказе встретиться с профсоюзными лидерами в Южной Африке и в том, что он был «главным разрушителем рабочих мест в горнодобывающей промышленности страны».
Монтисетсе обвинил Фронемана в приобретении предприятия Кук (Cooke) в Южной Африке, а затем в постановке его на техническое обслуживание, что привело к потере ряда рабочих мест или сокращению штатов.
Он также утверждал, что Фронеман приобрел предприятия Lonmin и Anglo American Platinum в платиновом поясе страны, а также поставил ряд производств в режим ухода и технического обслуживания.
«Затем он сократил многих работников, - говорит Монтисетсе. - Шахтеры глубоко увязли в нищете из-за людей такого калибра, как Фронеман. Почему он не может взять на себя полную ответственность как один из людей, которые вносят в это свой вклад?»
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished