Lucapa Diamond получила 11,5 млн долларов на разведку алмазов

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Компания Lucapa Diamond привлекла 11,5 млн долларов США для финансирования программ ускоренной разведки, чтобы воспользоваться преимуществами более высоких цен на алмазы.

На прошлой неделе компания заявила, что получила твердые обязательства от институциональных и опытных инвесторов подписаться на 166,6 млн полностью оплаченных новых обыкновенных акций компании по цене выпуска 0,075 доллара за акцию, чтобы привлечь 12,5 млн долларов.

Акции, которые будут выпущены для компании, связанной с неисполнительным директором и существенным (крупным) акционером Россом Стэнли (Ross Stanley), подписавшимся на 13,3 млн акций при размещении, подлежат одобрению акционерами на предстоящем общем собрании.

Lucapa Diamond заявила, что первоначальное размещение в размере 12,5 млн долларов в сочетании с погашением кредита в размере 14 млн долларов, которые будут получены от Sociedade Mineira Do Lulo (SML), поможет ей досрочно погасить процентный долг, тем самым повысив прибыльность и укрепив баланс.

«Это ставит Lucapa Diamond в прочное финансовое положение, когда мы можем быстро использовать повышающие в краткосрочном плане стоимость компании обстоятельства, ускорив разведку кимберлита Луло (Lulo) с помощью специальной установки для отбора проб, завершив программу бурения на проекте Брукинг (Brooking) и ускорив инициативы по увеличению выручки и прибыли, — сказал Везеролл (Wetherall). — Важно отметить, что размещение привлекло инвестора с аналогичными амбициями в отношении алмазов на проекте Мерлин (Merlin) и значительными возможностями для финансирования».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





