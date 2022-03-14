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Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
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Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
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Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Lucapa Diamond получила 11,5 млн долларов на разведку алмазов
На прошлой неделе компания заявила, что получила твердые обязательства от институциональных и опытных инвесторов подписаться на 166,6 млн полностью оплаченных новых обыкновенных акций компании по цене выпуска 0,075 доллара за акцию, чтобы привлечь 12,5 млн долларов.
Акции, которые будут выпущены для компании, связанной с неисполнительным директором и существенным (крупным) акционером Россом Стэнли (Ross Stanley), подписавшимся на 13,3 млн акций при размещении, подлежат одобрению акционерами на предстоящем общем собрании.
Lucapa Diamond заявила, что первоначальное размещение в размере 12,5 млн долларов в сочетании с погашением кредита в размере 14 млн долларов, которые будут получены от Sociedade Mineira Do Lulo (SML), поможет ей досрочно погасить процентный долг, тем самым повысив прибыльность и укрепив баланс.
«Это ставит Lucapa Diamond в прочное финансовое положение, когда мы можем быстро использовать повышающие в краткосрочном плане стоимость компании обстоятельства, ускорив разведку кимберлита Луло (Lulo) с помощью специальной установки для отбора проб, завершив программу бурения на проекте Брукинг (Brooking) и ускорив инициативы по увеличению выручки и прибыли, — сказал Везеролл (Wetherall). — Важно отметить, что размещение привлекло инвестора с аналогичными амбициями в отношении алмазов на проекте Мерлин (Merlin) и значительными возможностями для финансирования».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished