Пертский монетный двор дал старт охоте коллекционеров на «драгоценных карпов»

Фото: Пертский монетный

двор

Будучи синонимом гармонии и счастья, «Драгоценный карп» является отражением двух предметов поклонения в Западной Австралии — розовых бриллиантов рудника Аргайл и изделий Пертского монетного двора и, несомненно, входит в число самых роскошных монет, выпущенных на сегодняшний день. Согласно пресс-релизу Пертского монетного двора, всего восемь из этих новых шедевров доступны по цене 262 800 австралийских долларов за штуку.Ожидается, что монеты с декоративным карпом, усыпанным драгоценными камнями, будут быстро раскуплены элитными коллекционерами. Выпущенная вчера в рамках серии шедевров Пертского монетного двора монета под названием «Драгоценный карп» (The Jewelled Koi) входит в пятый ежегодный выпуск эксклюзивной линейки монет, инкрустированных бриллиантами.Украшенные драгоценными камнями монеты «Феникс» (Phoenix), «Дракон» (Dragon), «Тигр» (Tiger) и «Лошадь» (Horse) пользуются спросом у энтузиастов во всем мире. Впервые в истории ювелирного ассортимента декоративный карп сочетает в себе изысканные белые бриллианты в виде «паве» и ультраредкие розовые бриллианты с рудника Аргайл (Argyle Pink Diamonds™), что является частью его блестящего и замысловатого дизайна.Исполняющая обязанности главного исполнительного директора Пертского монетного двора Джейн Кинг (Jane King) сказала: «Ожидалось, что изделия «Драгоценный карп» будут распроданы, поскольку интерес к выпуску изделий Пертского монетного двора продолжал расти, а продажи изделий из золота в 2021 году были самыми высокими за десятилетие».