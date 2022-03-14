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Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
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Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
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14 февраля 2022
Пертский монетный двор дал старт охоте коллекционеров на «драгоценных карпов»
Фото: Пертский монетный двор
Будучи синонимом гармонии и счастья, «Драгоценный карп» является отражением двух предметов поклонения в Западной Австралии — розовых бриллиантов рудника Аргайл и изделий Пертского монетного двора и, несомненно, входит в число самых роскошных монет, выпущенных на сегодняшний день. Согласно пресс-релизу Пертского монетного двора, всего восемь из этих новых шедевров доступны по цене 262 800 австралийских долларов за штуку.
Ожидается, что монеты с декоративным карпом, усыпанным драгоценными камнями, будут быстро раскуплены элитными коллекционерами. Выпущенная вчера в рамках серии шедевров Пертского монетного двора монета под названием «Драгоценный карп» (The Jewelled Koi) входит в пятый ежегодный выпуск эксклюзивной линейки монет, инкрустированных бриллиантами.
Украшенные драгоценными камнями монеты «Феникс» (Phoenix), «Дракон» (Dragon), «Тигр» (Tiger) и «Лошадь» (Horse) пользуются спросом у энтузиастов во всем мире. Впервые в истории ювелирного ассортимента декоративный карп сочетает в себе изысканные белые бриллианты в виде «паве» и ультраредкие розовые бриллианты с рудника Аргайл (Argyle Pink Diamonds™), что является частью его блестящего и замысловатого дизайна.
Исполняющая обязанности главного исполнительного директора Пертского монетного двора Джейн Кинг (Jane King) сказала: «Ожидалось, что изделия «Драгоценный карп» будут распроданы, поскольку интерес к выпуску изделий Пертского монетного двора продолжал расти, а продажи изделий из золота в 2021 году были самыми высокими за десятилетие».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished