Эксклюзив
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
Вчера
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
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Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
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Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
DMCC подписал меморандум о взаимопонимании с ботсванской компанией Okavango Diamond Company
Меморандум о взаимопонимании подписали главный операционный директор DMCC Ферьял Ахмади (Feryal Ahmadi) и управляющий директор ODC Мметла Масире (Mmetla Masire). Церемония подписания состоялась в высотной башне «Алмас» в DMCC 14 марта 2022 года в присутствии высокопоставленных руководителей DMCC и президента Ботсваны Мокгвитси Масиси (Mokgweetsi Masisi), а также сопровождающей делегации министров.
Ферьял Ахмади, главный операционный директор DMCC, сказала: «Я была рада приветствовать президента Мокгвитси Масиси в DMCC и жду начала работы с Okavango Diamond Company для содействия развитию мировой алмазной отрасли. Это партнерство стало возможным благодаря объявлению Дубая крупнейшим центром торговли алмазным сырьем в мире, что свидетельствует о его привлекательности в качестве делового партнера и торговых ворот в мир. Будучи одним из крупнейших в мире производителей алмазов, Ботсвана является ключевым рынком для DMCC и ее членов, и я жду плодотворного партнерства с Okavango Diamond Company».
Мметла Масире, управляющий директор ODC, сказал: «Для меня большая честь находиться здесь, в Дубае, вместе с президентом Мокгвитси Масиси и министром минеральных ресурсов, зеленых технологий и энергетической безопасности Лефоко Максвеллом Моаги (Lefoko Maxwell Moagi), принимаемыми DMCC, одним из важнейших институтов в мировой алмазной промышленности. Я очень рад, что мы укрепляем наши отношения с DMCC, и я жду совместной работы, чтобы поддержать рост нашего бизнеса, а также поделиться своими знаниями и опытом».
В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании DMCC будет проводить множество аукционов и просмотров алмазов ODC на Дубайской алмазной бирже (Dubai Diamond Exchange, DDE). Первый аукцион проводится на этой неделе, с 14 по 19 марта 2022 года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished