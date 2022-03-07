DMCC подписал меморандум о взаимопонимании с ботсванской компанией Okavango Diamond Company

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Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) подписал Меморандум о взаимопонимании с ботсванской компанией Okavango Diamond Company (ODC), в соответствии с которым обе стороны будут тесно сотрудничать для продвижения алмазной промышленности в ОАЭ и Ботсване и, что наиболее важно, для поддержки устойчивого развития отрасли.

Меморандум о взаимопонимании подписали главный операционный директор DMCC Ферьял Ахмади (Feryal Ahmadi) и управляющий директор ODC Мметла Масире (Mmetla Masire). Церемония подписания состоялась в высотной башне «Алмас» в DMCC 14 марта 2022 года в присутствии высокопоставленных руководителей DMCC и президента Ботсваны Мокгвитси Масиси (Mokgweetsi Masisi), а также сопровождающей делегации министров.

Ферьял Ахмади, главный операционный директор DMCC, сказала: «Я была рада приветствовать президента Мокгвитси Масиси в DMCC и жду начала работы с Okavango Diamond Company для содействия развитию мировой алмазной отрасли. Это партнерство стало возможным благодаря объявлению Дубая крупнейшим центром торговли алмазным сырьем в мире, что свидетельствует о его привлекательности в качестве делового партнера и торговых ворот в мир. Будучи одним из крупнейших в мире производителей алмазов, Ботсвана является ключевым рынком для DMCC и ее членов, и я жду плодотворного партнерства с Okavango Diamond Company».

Мметла Масире, управляющий директор ODC, сказал: «Для меня большая честь находиться здесь, в Дубае, вместе с президентом Мокгвитси Масиси и министром минеральных ресурсов, зеленых технологий и энергетической безопасности Лефоко Максвеллом Моаги (Lefoko Maxwell Moagi), принимаемыми DMCC, одним из важнейших институтов в мировой алмазной промышленности. Я очень рад, что мы укрепляем наши отношения с DMCC, и я жду совместной работы, чтобы поддержать рост нашего бизнеса, а также поделиться своими знаниями и опытом».

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании DMCC будет проводить множество аукционов и просмотров алмазов ODC на Дубайской алмазной бирже (Dubai Diamond Exchange, DDE). Первый аукцион проводится на этой неделе, с 14 по 19 марта 2022 года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





