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Запрет на алмазы и бриллианты из РФ может привести к серьезным сбоям в цепочке поставок
Хотя первый пакет санкций не запрещал компаниям напрямую покупать эти драгоценные камни в России, он усложнил способность бизнеса оплачивать их, поскольку многие российские банки были исключены из международной банковской системы SWIFT, сказал Зимниски.
«(Санкции) затянут на недели, возможно, на месяцы доставку необработанных алмазов производителям бриллиантов, которые их гранят», - сказал он. Например, Индия, на долю которой приходится 90% всех мировых операций по огранке алмазов, немедленно почувствовала бы это воздействие, отмечает CNN.
По словам Зимниски, как следствие, задержки на срок от трех до шести месяцев ожидают розничных торговцам, которые покупают бриллианты.
Запрет на импорт означает, что американские компании вообще не могут покупать российские алмазы и бриллианты и должны будут переориентироваться на канадские, африканские, бразильские или австралийские камни, утверждает Зимниски.
Еще одним препятствием, которое, по его мнению, накладывается поверх жестких правительственных санкций, являются «самосанкции», вытекающие из моральной и этической позиции, которую могут занять сами потребители.
«У многих ритейлеров до трети имеющихся у них запасов бриллиантов - российского происхождения», - сказал он.
Угроза сбоев в цепочке поставок алмазов и бриллиантов возникает в связи с тем, что отрасль уже испытывает рекордный мировой спрос на эти камни, а предложение находится на десятилетнем минимуме.
«За последние два года спрос был настолько высоким, что сейчас, по сути, нет избыточных запасов алмазов и бриллиантов», - сказал Зимниски.
Он ожидает, что геополитическая напряженность повлияет на цены на алмазы и бриллианты. «Время для наблюдения - середина года, когда предприятия начинают запасаться алмазами и бриллиантами в рамках подготовки к праздничному спросу. Я думаю, что именно тогда нехватка будет ощущаться сильнее всего», - сказал он.
Мартин Рапапорт (Martin Rapaport), председатель Rapaport Group, видит ситуацию несколько иначе.
«Нехватка пшеницы, нефти и других предметов первой необходимости и их влияние на инфляцию окажут большее влияние на цены на алмазы и бриллианты, чем любая нехватка этих драгоценных камней», - сказал он.
Алекс Шишло для Rough&Polished