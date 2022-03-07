NMDC провела электронный аукцион по продаже алмазов с рудников в районе Панны

Сегодня Новости

Государственная компания NMDC провела электронный аукцион по продаже 8 337 каратов алмазного сырья, добытого на ее алмазных рудниках в районе города Панна (Panna) в штате Мадхья-Прадеш.

Согласно заявлению компании, электронный аукцион получил ошеломляющий отклик со стороны торговцев алмазами из Сурата, Мумбая и Панны.

«NMDC провела электронный аукцион по продаже алмазов, добытых на своих алмазных рудниках в районе города Панна в штате Мадхья-Прадеш. На аукционе было предложено 8 337 каратов алмазов, добытых до декабря 2020 года, и почти 100 процентов от этого количества получили выигрышные заявки», - говорится в сообщении NMDC.

Проект NMDC по добыче алмазов в местечке Маджхгаван (Majhgawan) близ города Панна является единственным механизированным алмазным рудником в Индии. Рудник оснащен заводом по переработке руды, включая установку тяжелосредной сепарации руды, рентгеновскую сортировочную установку для отделения алмазов и систему утилизации образующихся отходов.

Более подробной информация о ходе электронного аукциона не приводится.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





