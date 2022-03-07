В Индии цена на золото взлетела до небес

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Согласно сообщению газеты Economic Times, в Индии цена золота превышает 690 долларов США за 10 граммов, и люди отменяют свои заказы, размещенные у ювелиров, или откладывают покупки, которые они планировали на брачные месяцы апрель и май.

Ведущие торговые организации заявили, что свадьбы с небольшим бюджетом откладываются, поскольку семьи ждут снижения цен на золото. Эта тенденция более заметна в Южной Индии, где золото является неотъемлемой частью свадьбы.

Торговые органы указывают, что почти 15-20% браков были отложены из-за роста цен на золото. Южная Индия по-прежнему остается крупнейшим потребителем этого драгоценного металла в стране, при этом на четыре южных штата приходится более 40% общего годового потребления золота в Индии в 800-850 тонн. Тамилнад лидирует в гонке по потреблению золота, за ним следует Керала.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





