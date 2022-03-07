Выставка Jewellery & Gem World временно переезжает из Гонконга в Сингапур

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Выставка «Мир ювелирных изделий и драгоценных камней» (Jewellery & Gem World, JGW) временно переезжает из Гонконга в Сингапур в сентябре этого года, чтобы открыться там, сделавшись удобной для международных поставщиков и покупателей.

По словам организатора выставки компании Informa Markets Jewellery, изменение места проведения — это разовая специальная договоренность, применимая только в 2022 году. JGW Singapore пройдет с 27 по 30 сентября в выставочном центре Singapore EXPO.

Очные выставки не только дали толчок индустрии деловых мероприятий с момента начала пандемии. По словам Дэвида Бонди (David Bondi), старшего вице-президента Informa Markets в Азии, они также служат движителями ювелирного сектора. «Мы уверены, что JGW Singapore добьется именно этого, она поможет установить реальные деловые связи и восстановить нашу отрасль», — сказал он.

«Даже на фоне пандемии Сингапур может безопасно и эффективно провести самую культовую ювелирную выставку в мире», — добавила Селин Лау (Celine Lau), директор ювелирных ярмарок в компании Informa Markets Jewellery.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



