Эксклюзив
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
Вчера
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Выставка Jewellery & Gem World временно переезжает из Гонконга в Сингапур
По словам организатора выставки компании Informa Markets Jewellery, изменение места проведения — это разовая специальная договоренность, применимая только в 2022 году. JGW Singapore пройдет с 27 по 30 сентября в выставочном центре Singapore EXPO.
Очные выставки не только дали толчок индустрии деловых мероприятий с момента начала пандемии. По словам Дэвида Бонди (David Bondi), старшего вице-президента Informa Markets в Азии, они также служат движителями ювелирного сектора. «Мы уверены, что JGW Singapore добьется именно этого, она поможет установить реальные деловые связи и восстановить нашу отрасль», — сказал он.
«Даже на фоне пандемии Сингапур может безопасно и эффективно провести самую культовую ювелирную выставку в мире», — добавила Селин Лау (Celine Lau), директор ювелирных ярмарок в компании Informa Markets Jewellery.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished