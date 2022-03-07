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14 февраля 2022
Аналитики сочли некритичным для "АЛРОСА" запрет на импорт бриллиантов в США
Предмет санкций, о которых было объявлено 11 марта, пока до конца неясен, есть только формулировка о запрете импорта non-industrial diamonds российского происхождения.
Вероятнее всего, речь идет об ограничении прямого импорта в США алмазов и бриллиантов из России, считает глава аналитической группы по горнодобывающему и металлургическому сектору "Ренессанс Капитала" Борис Синицын. Это некритичная мера, так как на такой импорт приходится не более 0,3% выручки "АЛРОСА", отметил он.
"Если США решат не допускать также российское происхождение алмазного сырья, ограненного в бриллианты, то технически это слабо реализуемо, потому что tracking (идентификация бриллианта "от рудника до пальца") сейчас осуществляется только в отношении очень небольшого количества отборных крупных камней", - сказал он.
В случае, если к таким санкциям присоединится ЕС, и они распространятся также на алмазы, ситуация серьезнее - экспорт алмазов в Бельгию приносит "АЛРОСА" 35% выручки.
"Но даже Бельгия является сортировочным хабом и крупнейшим торговым центром, а не центром конечной обработки алмазного сырья. 95% алмазного сырья в мире стекается в Индию. Присоединение Индии к санкциям пока выглядит маловероятно", - полагает Синицын.
С учетом того, что практически вся огранка алмазов сосредоточена в Индии, наибольшие проблемы российской алмазодобыче доставило бы присоединение Дели к санкциям или запрет на проникновение в США бриллиантов из Индии, ограненных из российского сырья, говорит Кирилл Чуйко из BCS. Но эти сценарии он также считает маловероятными как в силу огромной значимости гранильной отрасли Индии для экономики этой страны и зависимости ее от российских алмазов, так и в силу технической невозможности отслеживания происхождения основной массы бриллиантов.
Доля "АЛРОСА" в мировой добыче алмазов - около 30%. США является ключевым рынком продажи ювелирных изделий с бриллиантами с долей около 40%.
Также в пятницу крупнейший американский ювелирный ритейлер Signet Jewelers, на протяжении нескольких лет являвшийся долгосрочным клиентом "АЛРОСА", объявил о приостановке делового взаимодействия с российскими компаниями.
Крупнейший в мире Геммологический институт Америки (GIA) прекратил прием заявок на российскую продукцию для своих отчетов о происхождении бриллиантов (Diamond Origin), сообщает агентство Rapaport.
"АЛРОСА" пока не комментирует ситуацию.
Ранее "АЛРОСА" наряду с другими госкомпаниями подпала под санкции США на привлечение долгового и акционерного финансирования от американских инвесторов. Запрет распространяется на долговые обязательства со сроком обращения более 14 дней. Помимо санкций на привлечение финансирования, глава "АЛРОСА" Сергей Иванов, сын экс-главы администрации президента РФ Сергея Иванова, включен в SDN-list.
Хотя санкции США не запрещают операции с "АЛРОСА" в долларах, российская компания попросила клиентов платить за алмазы в евро и другой валюте. Банки осуществляли переводы с использованием альтернатив SWIFT, от которой были отключены несколько российских кредитных организаций.
Также "АЛРОСА" приостановила публикацию данных о ежемесячных продажах алмазов и бриллиантов, сославшись на то, что в связи с текущими событиями вынуждена адаптироваться к меняющимся условиям работы.