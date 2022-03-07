Онлайн-аукцион ювелирных изделий и часов принес Christie's £2 052 724 / $2 752 702 / €2 450 952

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Онлайн-аукцион ювелирных изделий и часов La Dolce Vita, проходивший 1-10 марта, принес Christie's в общей сложности £2 052 724 / $2 752 702 / €2 450 952. Было продано 93% лотов.

В аукционе участвовали представители 38 стран на 4 континентах. 25% участников торгов и покупателей представляли миллинеалы.

Главных лотом распродажи стало кольцо с бриллиантом старой огранки весом более 25 карат, которое было продано за £316 583 / $424 538 / €378 000, а также пара бриллиантов старой огранки весом более 12 карат каждый, купленных за £253,266 / $339,630 / €302,400.

Среди часов выдающимся лотом был стальной Rolex, 'Zenith' Daytona, Ref. 16520, проданный за £36 935 / $49 529 / €44 100.



Алекс Шишло для Rough&Polished





