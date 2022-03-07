Эксклюзив
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
Вчера
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Онлайн-аукцион ювелирных изделий и часов принес Christie's £2 052 724 / $2 752 702 / €2 450 952
В аукционе участвовали представители 38 стран на 4 континентах. 25% участников торгов и покупателей представляли миллинеалы.
Главных лотом распродажи стало кольцо с бриллиантом старой огранки весом более 25 карат, которое было продано за £316 583 / $424 538 / €378 000, а также пара бриллиантов старой огранки весом более 12 карат каждый, купленных за £253,266 / $339,630 / €302,400.
Среди часов выдающимся лотом был стальной Rolex, 'Zenith' Daytona, Ref. 16520, проданный за £36 935 / $49 529 / €44 100.
Алекс Шишло для Rough&Polished