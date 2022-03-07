Эксклюзив
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
Сегодня
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Ювелиры России предложили перенести сроки внедрения ГИИС ДМДК
Представители ювелирного сообщества предложили представителям ФОИВов рассмотреть вопрос о переносе всех сроков по этапам внедрения ГИИС ДМДК на 6-12 месяцев.
Также Гильдия ювелиров России направила предложения по устойчивой и бесперебойной работе отрасли председателю правительства России Михаилу Мишустину.
В пятницу 11 марта состоялось заседание комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и камням. Темой обсуждения стали ограничения, введённые в отношении Российской Федерации.
Участники встречи заслушали доклад генерального директора Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Э. Уткина и обсудили предложения по мерам поддержки бизнеса, работающего в сегменте ДМДК. Руководитель Гильдии ювелиров отметил, что «нарастающее санкционное давление» на экономику и финансовые институты создали для отрасли комплекс проблем и спровоцировали в ней ожидание негативных последствий, которые докладчик назвал беспрецедентными.
Галина Семенова для Rough&Polished