Ювелиры России предложили перенести сроки внедрения ГИИС ДМДК

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На прошлой неделе рабочая группа в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней, Министерство финансов РФ, Гохран РФ и ФПП РФ провели совещание по вопросам внесения изменений в постановление Правительства № 270 от 26. 02. 2021 года, которое определяет порядок и сроки внедрения ГИИС ДМДК.

Представители ювелирного сообщества предложили представителям ФОИВов рассмотреть вопрос о переносе всех сроков по этапам внедрения ГИИС ДМДК на 6-12 месяцев.

Также Гильдия ювелиров России направила предложения по устойчивой и бесперебойной работе отрасли председателю правительства России Михаилу Мишустину.

В пятницу 11 марта состоялось заседание комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и камням. Темой обсуждения стали ограничения, введённые в отношении Российской Федерации.

Участники встречи заслушали доклад генерального директора Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Э. Уткина и обсудили предложения по мерам поддержки бизнеса, работающего в сегменте ДМДК. Руководитель Гильдии ювелиров отметил, что «нарастающее санкционное давление» на экономику и финансовые институты создали для отрасли комплекс проблем и спровоцировали в ней ожидание негативных последствий, которые докладчик назвал беспрецедентными.



Галина Семенова для Rough&Polished





