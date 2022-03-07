В январе золото и алмазы помогли увеличить добычу полезных ископаемых в ЮАР

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Добыча полезных ископаемых в Южной Африке в январе незначительно выросла - на 0,1% - в годовом исчислении благодаря марганцевой руде, золоту и алмазам.

Статистическое управление Южной Африки (Stats SA) сообщило, что добыча марганцевой руды выросла на 1,9 процентных пункта, а золота и алмазов на 0,8 процентных пункта.

В сообщении статистического управления говорится, что добыча железной руды внесла наибольший негативный вклад, сократившись на 1,5 процентных пункта.

С учетом сезонных колебаний добыча полезных ископаемых снизилась на 4,9% за три месяца, закончившихся в январе, по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Stats SA сообщает, что наибольший негативный вклад в этот период внесли железная руда, марганцевая руда, золото и уголь.

Продажи полезных ископаемых в Южной Африке в январе снизились на 8,2% после 18 месяцев положительного роста в годовом исчислении.

Снижение произошло в основном из-за низких продаж золота, металлов платиновой группы и железной руды.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





