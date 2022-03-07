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Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
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Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
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Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
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14 февраля 2022
В январе золото и алмазы помогли увеличить добычу полезных ископаемых в ЮАР
Статистическое управление Южной Африки (Stats SA) сообщило, что добыча марганцевой руды выросла на 1,9 процентных пункта, а золота и алмазов на 0,8 процентных пункта.
В сообщении статистического управления говорится, что добыча железной руды внесла наибольший негативный вклад, сократившись на 1,5 процентных пункта.
С учетом сезонных колебаний добыча полезных ископаемых снизилась на 4,9% за три месяца, закончившихся в январе, по сравнению с предыдущими тремя месяцами.
Stats SA сообщает, что наибольший негативный вклад в этот период внесли железная руда, марганцевая руда, золото и уголь.
Продажи полезных ископаемых в Южной Африке в январе снизились на 8,2% после 18 месяцев положительного роста в годовом исчислении.
Снижение произошло в основном из-за низких продаж золота, металлов платиновой группы и железной руды.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished