Эксклюзив
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
Сегодня
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
В 2021 году Зимбабве произвела 475 000 унций платины
Совет заявил, что рост производства платины произошел после того, как скопившиеся запасы полуфабрикатов были переработаны на плавильных и аффинажных заводах в Южной Африке.
В Зимбабве есть три рудника по добыче платины, а именно Зимплатс (Zimplats), Мимоза (Mimosa) и Унки (Unki).
Другие платиновые проекты компаний Karo Resources и Great Dyke Investments все еще находятся в стадии разработки.
WPIC заявил, что производство платины в Зимбабве в 2022 году, по прогнозам, упадет примерно на 2%, до 465 000 унций.
«Прогнозируется, что производственные мощности Зимбабве увеличатся за счет расшивки узких мест на обогатительной фабрике на (принадлежащем корпорации Anglo-American) руднике Унки и за счет разработки рудника Зимплатс, — говорится в сообщении WPIC. — Однако ожидается, что нормализация поставок полуфабрикатов, проходящих через плавильные и аффинажные заводы в Южной Африке, приведет к небольшому снижению производства аффинированной продукции в Зимбабве до уровня в 465 000 унций».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished