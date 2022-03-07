В 2021 году Зимбабве произвела 475 000 унций платины

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По данным Всемирного совета по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC), в 2021 году Зимбабве произвела 475 000 унций этого драгоценного металла, что на 6% больше по сравнению с 448 000 унций в 2020 году.

Совет заявил, что рост производства платины произошел после того, как скопившиеся запасы полуфабрикатов были переработаны на плавильных и аффинажных заводах в Южной Африке.

В Зимбабве есть три рудника по добыче платины, а именно Зимплатс (Zimplats), Мимоза (Mimosa) и Унки (Unki).

Другие платиновые проекты компаний Karo Resources и Great Dyke Investments все еще находятся в стадии разработки.

WPIC заявил, что производство платины в Зимбабве в 2022 году, по прогнозам, упадет примерно на 2%, до 465 000 унций.

«Прогнозируется, что производственные мощности Зимбабве увеличатся за счет расшивки узких мест на обогатительной фабрике на (принадлежащем корпорации Anglo-American) руднике Унки и за счет разработки рудника Зимплатс, — говорится в сообщении WPIC. — Однако ожидается, что нормализация поставок полуфабрикатов, проходящих через плавильные и аффинажные заводы в Южной Африке, приведет к небольшому снижению производства аффинированной продукции в Зимбабве до уровня в 465 000 унций».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





