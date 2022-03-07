Глава офиса продаж АЛРОСА в США покинула правление «Алмазы творят добро»

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Некоммерческая организация «Алмазы творят добро» (Diamonds Do Good) объявила, что Ребекка Ферстер (Rebecca Foester) ушла с поста ее президента и члена правления.

Управление организацией безотлагательно передано экс-президенту организации Анне Мартин (Anna Martin).

«Алмазы творят добро», ранее известная как Алмазный фонд расширения возможностей (Diamond Empowerment Fund), была создана в 2006 году при поддержке Нельсона Манделы (Nelson Mandela) с целью информировать мировую общественность о положительном влиянии алмазов на экономику ЮАР.

Сегодня цель организации - добиться значимых социально-экономических изменений для сообществ, занимающихся добычей природных алмазов в разных странах мира, и информировать о них, пишет интернет-портал instoremag.com.



Алекс Шишло для Rough&Polished





