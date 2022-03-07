De Beers продлила сотрудничество с организацией WomEng еще на три года

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De Beers продлила свое партнерство с организацией WomEng еще на три года, расширив сферу деятельности, чтобы охватить все четыре страны, где компания добывает алмазы - Ботсвану, Канаду, Намибию и Южную Африку.

Данное партнерство будет играть важную роль, поскольку De Beers стремится к достижению своей цели по вовлечению 10 000 девушек и женщин в науку, технологию, инженерию и математику к 2030 году в рамках своих более широких целей в области устойчивого развития в рамках программы Building Forever («Строим навсегда»).

Первоначальное трехлетнее партнерство было направлено на развитие навыков лидерства, инноваций, достижения благополучия и трудоустройства для женщин и девушек в Ботсване, Намибии и Южной Африке.

Трехлетнее продление партнерства приведет к тому, что программы будут расширены за пределы юга Африки, чтобы охватить студентов в Канаде и Великобритании, а также за пределы университетских курсов, чтобы включить квалифицированные профессии.

Также будет уделяться больше внимания ориентированным на будущее темам устойчивого развития, таким как возобновляемые источники энергии и климатические решения.

WomEng — это мировая общественная организация, которая помогает привлекать девушек и женщин, развивая их способности для работы в инженерной и технологической отраслях промышленности.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





