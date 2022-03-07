Эксклюзив
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
De Beers продлила сотрудничество с организацией WomEng еще на три года
Данное партнерство будет играть важную роль, поскольку De Beers стремится к достижению своей цели по вовлечению 10 000 девушек и женщин в науку, технологию, инженерию и математику к 2030 году в рамках своих более широких целей в области устойчивого развития в рамках программы Building Forever («Строим навсегда»).
Первоначальное трехлетнее партнерство было направлено на развитие навыков лидерства, инноваций, достижения благополучия и трудоустройства для женщин и девушек в Ботсване, Намибии и Южной Африке.
Трехлетнее продление партнерства приведет к тому, что программы будут расширены за пределы юга Африки, чтобы охватить студентов в Канаде и Великобритании, а также за пределы университетских курсов, чтобы включить квалифицированные профессии.
Также будет уделяться больше внимания ориентированным на будущее темам устойчивого развития, таким как возобновляемые источники энергии и климатические решения.
WomEng — это мировая общественная организация, которая помогает привлекать девушек и женщин, развивая их способности для работы в инженерной и технологической отраслях промышленности.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished