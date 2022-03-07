Компания Royal Bafokeng Platinum увеличила выручку благодаря высоким ценам на корзину МПГ

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Выручка Royal Bafokeng Platinum за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, выросла на 22,8%, достигнув 16,4 млрд рандов (по сравнению с 13,3 млрд рандов годом ранее) благодаря высоким ценам на корзину МПГ и увеличению производства.

Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, EBITDA) выросла на 28,3% - с 6,6 млрд рандов до рекордных 8,5 млрд рандов.

Рентабельность по EBITDA увеличилась до 51,9% с 49,7% в предыдущем сравниваемом периоде.

Royal Bafokeng Platinum заявила, что значительное улучшение ситуации на рынке платиноидов в сочетании с высокими производственными показателями компании привели к увеличению общей прибыли на 86%, составившей около 6,5 млрд рандов в 2021 году по сравнению с примерно 3,5 млрд рандов в 2020 году.

«RBPlat добилась рекордных объемов производства и показателя EBITDA в условиях нестабильной производственной среды. Это было достигнуто благодаря постоянному сосредоточению внимания на наших производственных принципах, которые подкреплены четырьмя столпами нашей стратегии, — сказал исполнительный директор компании Стив Фири (Steve Phiri). — Эти основные принципы укрепили наше стратегическое планирование и производственные показатели, когда мы искали пути преодоления длившихся последствий пандемии Covid-19, боролись с ненадежным электроснабжением от компании Eskom и медленным восстановлением мировой экономики».

Наряду с этим Royal Bafokeng Platinum заявила, что увеличение объемов добычи руды при более низком извлечением МПГ привело к увеличению производства платиноидов, входящих в корзину 4E и концентрата платиновых металлов на 11,5% и 10,7% соответственно.

Производство концентрата металлов, входящих в корзину 4E, составило 467 000 унций, а концентрата платины - 301 000 унций.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





