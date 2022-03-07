Эксклюзив
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Компания Royal Bafokeng Platinum увеличила выручку благодаря высоким ценам на корзину МПГ
Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, EBITDA) выросла на 28,3% - с 6,6 млрд рандов до рекордных 8,5 млрд рандов.
Рентабельность по EBITDA увеличилась до 51,9% с 49,7% в предыдущем сравниваемом периоде.
Royal Bafokeng Platinum заявила, что значительное улучшение ситуации на рынке платиноидов в сочетании с высокими производственными показателями компании привели к увеличению общей прибыли на 86%, составившей около 6,5 млрд рандов в 2021 году по сравнению с примерно 3,5 млрд рандов в 2020 году.
«RBPlat добилась рекордных объемов производства и показателя EBITDA в условиях нестабильной производственной среды. Это было достигнуто благодаря постоянному сосредоточению внимания на наших производственных принципах, которые подкреплены четырьмя столпами нашей стратегии, — сказал исполнительный директор компании Стив Фири (Steve Phiri). — Эти основные принципы укрепили наше стратегическое планирование и производственные показатели, когда мы искали пути преодоления длившихся последствий пандемии Covid-19, боролись с ненадежным электроснабжением от компании Eskom и медленным восстановлением мировой экономики».
Наряду с этим Royal Bafokeng Platinum заявила, что увеличение объемов добычи руды при более низком извлечением МПГ привело к увеличению производства платиноидов, входящих в корзину 4E и концентрата платиновых металлов на 11,5% и 10,7% соответственно.
Производство концентрата металлов, входящих в корзину 4E, составило 467 000 унций, а концентрата платины - 301 000 унций.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished