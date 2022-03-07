Потребители в ОАЭ «обналичивают» свои украшения, видя, что цена золота в Дубае превышает уровень в 220 дирхамов за грамм

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Золотые и ювелирные магазины ОАЭ переживают всплеск активности, поскольку потребители хотят продать часть своих золотых активов и получить приличную денежную прибыль.

Активные продажи со стороны потребителей начались 4 марта, когда цены на золото подскочили до отметки в 1 950 долларов США за унцию и превысили ее.

Цена золота в Дубае составляет 226,75 дирхама за грамм.

Продавая часть своих украшений, потребители в ОАЭ теряют 3-4 процента на оформление операции. За фактический вес золота они получают прямую прибыль.

В эти дни жители и туристы ОАЭ предпочитают обналичивать свои золотые запасы, а не совершать новую покупку.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





