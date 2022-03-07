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ОАЭ внесены в «серый список» FATF
FATF, международная группа по борьбе с отмыванием денег, созданная странами G7 в 1989 году, заявляет, что страны, включенные в серый список FATF, подлежат усиленному мониторингу и должны устранять стратегические недостатки своих режимов для противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
По словам Роба Бейтса, в то время как небольшие страны часто попадают в серый список, применение этого обозначения к крупному финансовому центру является беспрецедентным и было названо «самым значительным шагом» в 30-летней истории FATF.
В прошлом официальные лица Дубая отрицали и отмахивались от сообщений о том, что Дубай является убежищем для сомнительных денег и контрабанды золота, утверждая, что это ложь и оскорбления на национальном уровне. Между тем наблюдатели за рынком не ожидают какого-либо серьезного негативного влияния на рост бизнеса в Дубае, в котором Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) обогнал бельгийский Антверпен в качестве главного центра торговли алмазным сырьем.
Согласно статье в JCK, Сара Юд (Sara Yood), заместитель главного юрисконсульта американского Комитета по надзору в ювелирной отрасли (Jewelers Vigilance Committee, JVC), утверждает, что отделы банков, следящие за соблюдением правил, будут тщательно проверять транзакции между США и ОАЭ, поскольку транзакции с ОАЭ теперь относятся к повышенному уровню риска. «Я не уверена, что в том, как ювелирная промышленность работает с ОАЭ, произойдут существенные изменения. В долгосрочной перспективе это может иметь эффект, если ОАЭ не исправят свои недостатки», — предупреждает она.
Эрик Йенс (Erik Jens), генеральный директор и основатель компании Luxury Fintech, а также бывший глава алмазного подразделения банка ABN-Amro, говорит, что многое зависит от того, как Дубай будет действовать в будущем. «Это может подтолкнуть компании, которые не обращают внимания на стандарты корпоративной социальной ответственности и стандарты в экологической, социальной и управленческой сферах, уйти в другое место, чтобы избежать этого давления», — добавил он.
И, как сообщается в статье, бывший чиновник министерства финансов США сказал журналу JCK, что определение FATF означает, что любые сделки с дубайскими компаниями потребуют повышенной должной осмотрительности, особенно если они связаны с золотом или алмазами, которые были связаны с коррупцией и конфликтами.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished