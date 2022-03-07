Эксклюзив
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Ювелирные изделия из платины продемонстрировали значительный рост продаж в Индии в четвертом квартале 2021 года
Последний квартал года ознаменовался началом праздничного и свадебного сезонов, и Международная платиновая гильдия (Platinum Guild International, PGI) начала этот сезон со второго выпуска своей фирменной программы активации розницы «Платиновый сезон надежды» (Platinum Season of Hope) в октябре, которая охватила более 1 350 розничных магазинов по всей стране, чтобы повысить конверсию - соотношение реальных покупателей к потенциальным. Активация была призвана поддержать рост продаж во всех магазинах и обеспечить высокие результаты за квартал.
Стратегические розничные партнеры PGI также подготовились к четвертому кварталу 2021 года, осуществляя запуск новых коллекций, маркетинговые планы и рекламные акции, чтобы повысить продажи в последнем квартале года. Расширение маркетинговых инициатив и кампаний PGI розничными партнерами еще больше способствовало увеличению числа покупателей, заходящих в магазины, что привело к формированию высокого потребительского спроса в четвертом квартале 2021 года.
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee), управляющий директор Platinum Guild International в Индии, сказала: «2021 год был годом устойчивости. Несмотря на серьезность второй волны COVID, платиновый бизнес оживился во второй половине года. Положительные настроения на рынке в сочетании с сильными маркетинговыми программами PGI и наших стратегических партнеров привели к значительному росту спроса на платиновые украшения в четвертом квартале 2021 года».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished