Ювелирные изделия из платины продемонстрировали значительный рост продаж в Индии в четвертом квартале 2021 года

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Согласно изданию Platinum Jewellery Business Review за четвертый квартал 2021 года, ювелирные изделия из платины продемонстрировали высокие показатели сбыта в четвертом квартале. У ключевых стратегических ритейлеров наблюдался устойчивый рост объема продаж на 35-40% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года.

Последний квартал года ознаменовался началом праздничного и свадебного сезонов, и Международная платиновая гильдия (Platinum Guild International, PGI) начала этот сезон со второго выпуска своей фирменной программы активации розницы «Платиновый сезон надежды» (Platinum Season of Hope) в октябре, которая охватила более 1 350 розничных магазинов по всей стране, чтобы повысить конверсию - соотношение реальных покупателей к потенциальным. Активация была призвана поддержать рост продаж во всех магазинах и обеспечить высокие результаты за квартал.

Стратегические розничные партнеры PGI также подготовились к четвертому кварталу 2021 года, осуществляя запуск новых коллекций, маркетинговые планы и рекламные акции, чтобы повысить продажи в последнем квартале года. Расширение маркетинговых инициатив и кампаний PGI розничными партнерами еще больше способствовало увеличению числа покупателей, заходящих в магазины, что привело к формированию высокого потребительского спроса в четвертом квартале 2021 года.

Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee), управляющий директор Platinum Guild International в Индии, сказала: «2021 год был годом устойчивости. Несмотря на серьезность второй волны COVID, платиновый бизнес оживился во второй половине года. Положительные настроения на рынке в сочетании с сильными маркетинговыми программами PGI и наших стратегических партнеров привели к значительному росту спроса на платиновые украшения в четвертом квартале 2021 года».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





