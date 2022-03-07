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Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
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Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
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07 февраля 2022
В 2021 году экспорт золотых украшений из Индии вырос на 50%, а импорт золота увеличился на 1 067 тонн
С другой стороны, согласно данным GJEPC Индии, за 2021 календарный год Индия импортировала 1 067,72 тонны золота по сравнению с 430,11 тонны в 2020 году.
Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC, сказал по этому поводу: «Мы наблюдаем коррекцию импорта/экспорта золота, на которую повлияла пандемия. В течение 2020 года из-за ограничений в основных странах-источниках импорта золота возникла нехватка желтого металла, поставляемого в Индию, что привело к сокращению запасов у производителей ювелирных изделий в стране. В 2021 году, когда в разных странах ограничения были сняты, перебои с поставками золота были скорректированы, и производители ювелирных изделий в Индии смогли пополнить свои истощенные запасы».
«Импорт золота в размере 1 067 тонн в 2021 году можно объяснить ненормальной ситуацией с пандемией годом ранее, когда импорт резко упал до 430,11 тонны. За последнее десятилетие импорт золота в Индию приблизился к показателю предыдущего года. Например, количество золота, импортированного в 2021 году, сопоставимо с импортом золота в размере 1 047 тонн в 2015 году и 1032 тонны в 2017 году», — добавил он.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished