Lucapa Diamond намерена привлечь 12,5 млн австралийских долларов на разведку алмазов

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Компания Lucapa Diamond планирует привлечь 12,5 млн австралийских долларов для финансирования программ ускоренной разведки, чтобы воспользоваться более высокими ценами на алмазы.

Lucapa Diamond заявила, что получила твердые обязательства от институциональных и опытных инвесторов подписаться на 166,6 млн полностью оплаченных новых обыкновенных акций компании по цене выпуска 0,075 доллара за акцию.

Согласно Lucapa Diamond, акции будут выпущены в рамках существующих возможностей размещения, которое организовано инвестиционным фондом Tribeca Investment Partners, базирующимся в Сиднее и Сингапуре.

«Наше недавнее совместное взаимодействие выявило ряд возможностей, в том числе сотрудничество с программой по отслеживанию алмазов Kimberley Syndicate для разработки уникального предложения по определению происхождения камней в то время, когда Lucapa Diamond продолжает свою стратегию движения в сторону переработки сырья для получения значительной розничной прибыли», — сказал управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).

Он сказал, что размещение акций на сумму 12,5 млн австралийских долларов в сочетании с погашением займа в размере 14 млн австралийских долларов компанией Sociedade Mineira Do Lulo (SML) помогло Lucapa Diamond досрочно погасить процентный долг, тем самым повысив прибыльность и укрепив баланс.

«Это ставит Lucapa Diamond в прочное финансовое положение, когда мы можем быстро использовать повышающие в краткосрочном плане стоимость компании обстоятельства, ускорив разведку кимберлита Луло (Lulo) с помощью специальной установки для отбора проб, завершив программу бурения на проекте Брукинг (Brooking) и ускорив инициативы по увеличению выручки и прибыли, — сказал Везеролл. — Важно отметить, что размещение привлекло инвестора с аналогичными амбициями в отношении алмазов на проекте Мерлин (Merlin) и значительными возможностями для финансирования».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





