De Beers выручила 650 млн долларов в ходе второго торгового цикла 2022 года

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По данным Anglo American, компания De Beers заработала 650 млн долларов США в ходе второго цикла продаж в 2022 году по сравнению с 550 млн долларов годом ранее или 660 млн долларов в ходе первого цикла продаж этого года.

Генеральный директор группы компаний De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) сказал, что во втором цикле продаж в текущем году продолжился устойчивый спрос на алмазное сырье, подкрепленный устойчивыми позитивными настроениями потребителей.

De Beers подняла цены на крупные камни в первом цикле продаж примерно на 5%, в то время как зарегистрированные цены на ряд мелких камней увеличились примерно на 20%.

В прошлом году группа подняла цены на алмазы примерно на 23%, оправившись от первого года пандемии COVID-19, потрясшей отрасль.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





