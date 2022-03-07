ARM рассматривает возможность возобновления производства на предприятии Nkomati Nickel

Сегодня Новости

Компания AFRICAN Rainbow Minerals (ARM) может возобновить производство на своем предприятии Nkomait Nickel в провинции Мпумаланга в Южной Африке на фоне улучшения цены на металл.

«Мы всегда говорили, что ставим шахту на уход и техническое обслуживание и ждем лучших цен, — цитирует MiningMx генерального директора компании Майка Шмидта (Mike Schmidt). — Встает вопрос: «У вас хорошие цены, что теперь?». Поэтому мы заняты изучением возможностей с нашим партнером и рассматриваем ряд вариантов с точки зрения дальнейшего движения вперед».

По данным Bloomberg, никель подскочил в цене до более чем 100 000 долларов США за тонну на Лондонской бирже металлов из-за «его огромного дефицита».

Повышение цены связано с опасениями по поводу предложения металла, поскольку Запад ужесточает санкции против России, одного из крупнейших производителей никеля.

ARM владеет предприятием Nkomati Nickel на условиях 50/50 с «Норильским никелем» («Норникель»), российским производителем металлов платиновой группы.

ARM и «Норникель» законсервировали Nkomati Nickel в 2019 году после того, как это предприятие сообщило об убытках.

Никель в основном используется в производстве нержавеющей стали, а также считается важным металлом в производстве аккумуляторов для электромобилей.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



