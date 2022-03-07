Эксклюзив
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
ARM рассматривает возможность возобновления производства на предприятии Nkomati Nickel
«Мы всегда говорили, что ставим шахту на уход и техническое обслуживание и ждем лучших цен, — цитирует MiningMx генерального директора компании Майка Шмидта (Mike Schmidt). — Встает вопрос: «У вас хорошие цены, что теперь?». Поэтому мы заняты изучением возможностей с нашим партнером и рассматриваем ряд вариантов с точки зрения дальнейшего движения вперед».
По данным Bloomberg, никель подскочил в цене до более чем 100 000 долларов США за тонну на Лондонской бирже металлов из-за «его огромного дефицита».
Повышение цены связано с опасениями по поводу предложения металла, поскольку Запад ужесточает санкции против России, одного из крупнейших производителей никеля.
ARM владеет предприятием Nkomati Nickel на условиях 50/50 с «Норильским никелем» («Норникель»), российским производителем металлов платиновой группы.
ARM и «Норникель» законсервировали Nkomati Nickel в 2019 году после того, как это предприятие сообщило об убытках.
Никель в основном используется в производстве нержавеющей стали, а также считается важным металлом в производстве аккумуляторов для электромобилей.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished