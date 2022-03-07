Petra Diamonds заработала $140 млн в ходе четвертого цикла продаж

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Компания Petra Diamonds продала 735 222 карата алмазного сырья, произведенного на ее предприятиях в Южной Африке за 140,6 млн долларов США в ходе четвертого цикла продаж 2022 финансового года.

Алмазодобытчик объявил первоначальные результаты торгов, в ходе которых в конце прошлого месяца было продано 80% продукции.

На четвертом тендере был выставлен на продажу камень исключительных характеристик, добытый на руднике Куллинан (Cullinan) в Южной Африке, - белый алмаз весом 157,8 карата, который был продан за 5,5 млн долларов.

Petra Diamonds относит к камням с исключительными характеристиками алмазы, которые продаются по цене от 5 млн долларов каждый.

В сообщении компании говорится, что цены на сопоставимые необработанные алмазы выросли на 46,5% за шесть месяцев до декабря 2021 года и на 37,6% на третьем тендере, который завершился в середине декабря 2021 года, при этом баланс движения цен объясняется ассортиментом продукции.

Исполнительный директор Petra Diamonds Ричард Даффи (Richard Duffy) сказал, что спрос существует на весь спектр алмазного сырья и размерный ряд, при этом наблюдается заметный рост цен на крупные камни, особенно на белые цвета D, которыми славится Куллинан, а также на цветные алмазы.

«Эти высокие результаты продаж подтверждают устойчивое состояние всей цепочки создания стоимости алмазов, что стало очевидным с середины 2021 года, — сказал он. — Текущие цены на рынке алмазного сырья обусловлены высокими объемами продажи бриллиантов и повышенным спросом со стороны производственных центров, подкрепленным рекордными продажами во время праздничного сезона, который продолжился в новом году».

Даффи также заявил, что, хотя в Petra Diamonds считают, что рынок отражает структурные изменения в базовой динамике спроса и предложения, еще слишком рано определять, какое влияние нынешний конфликт в Украине окажет на мировую экономику и конкретно на алмазный рынок.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





