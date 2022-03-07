Цена никеля выросла на 90%, достигнув 100 000 долларов за тонну на Лондонской бирже металлов

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Цена никеля, как сообщается, вчера почти удвоилась на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME), увеличившись на 90% по сравнению с его ценой 7 марта, когда она поднялась до 55 000 долларов США за метрическую тонну, прежде чем закрыться на уровне 48 078 долларов. А 8 марта цена подскочила до 100 000 долларов, что почти в четыре раза превышает цену 4 марта.

Тем не менее в течение 2022 года волновые эффекты в экономике в целом могут не проявиться, поскольку цены, вызванные их кратковременным повышением, могут долго не продержаться.

Кроме того, никель не используется в больших объемах. Около трех четвертей никеля в мире смешивается с хромом для производства нержавеющей стали, которая, в свою очередь, в основном используется в бытовой технике, машинах и столовых приборах, которые приобретаются только на свободные деньги.

Следует отметить, что существует два типа никеля: никель, торгуемый на Лондонской бирже металлов, это никель класса 1, который должен иметь чистоту не менее 99,8%, в то время как около половины никеля в мире представляет собой менее очищенный металл класса 2, большая часть которого представлена в виде таких продуктов, как ферроникель и никелевый чугун, которые можно с низкими затратами превратить в нержавеющую сталь.

На Россию приходится около 9% поставок никеля, но она имеет около трети мировых запасов сульфидной никелевой руды, и положение с ее экспортом оказывает огромное влияние на цену никеля класса 1, торгуемого на LME. Этот сорт никеля в настоящее время также наиболее подходит для производства сульфата никеля — химического вещества, важность которого в ближайшие годы будет возрастать из-за его использования в батареях электромобилей.

Никель — самый изменчивый в цене металл с множеством различных методов и секторов конечного использования, которые часто взаимодействуют непредсказуемым образом. Колебания цен имеют фундаментальное значение для рынка никеля, при этом 90-дневная волатильность цен на никель за последние 10 лет заметно выше, чем у других металлов, торгуемых на LME. В настоящее время наблюдает бум предложения никеля. Аналитики по сырьевым товарам прогнозируют, что никель будет торговаться ниже 20 000 долларов за тонну после первого квартала этого года и не превысит этих уровней до 2025 года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





