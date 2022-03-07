В 2021 году прибыль De Beers от основной деятельности выросла более чем вдвое

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В 2021 году, по данным Anglo American, базовая прибыль De Beers до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, EBITDA) увеличилась до 1,1 млрд долларов США по сравнению с 417 млн долларов в 2020 году, что отражает улучшение продаж, вызванное восстановлением спроса.

Выручка компании в прошлом году также значительно выросла, достигнув 5,6 млрд долларов по сравнению с 3,4 млрд долларов в 2020 году, при этом продажи алмазного сырья выросли до 4,9 млрд долларов по сравнению с 2,8 млрд долларов годом ранее, что было обусловлено положительными настроениями и высоким спросом на ювелирные изделия с бриллиантами на ключевых потребительских рынках.

«С восстановлением мощностей по переработке алмазов, несмотря на вторую волну заражения COVID-19 в Индии во втором квартале 2021 года, на консолидированной основе объемы продаж алмазного сырья были значительно выше и составили 33,4 млн каратов [с 21,4 млн каратов в 2020 году]», - говорится в сообщении Anglo American.

Средняя цена реализации выросла на 10%, до 146 долларов за карат по сравнению со 133 долларами за карат в 2020 году, в основном из-за позитивного настроения на рынке, что привело к укреплению индекса средней цены на алмазное сырье на 11%.

Anglo American также сообщила, что себестоимость единицы продукции De Beers в целом осталась неизменной на уровне 58 долларов за карат, поскольку выгода от более высоких объемов производства была нивелирована увеличением производственных затрат и неблагоприятным обменным курсом.

Капитальные затраты алмазодобывающей компании увеличились на 48%, до 565 млн долларов по сравнению с 381 млн долларов в 2020 году, поскольку расходы вернулись к более нормализованному уровню после отсрочки реализации проектов в связи с пандемией COVID-19.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





