Всемирный совет по золоту: в феврале цена на золото выросла на 6%

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Цена на золото, фиксируемая Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association, LBMA), в феврале выросла на 6% и на конец месяца достигла 1 910 долларов США за унцию. Согласно комментарию по рынку золота Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), это самые высокие месячные показатели с мая 2021 года. Как заявил WGC, после активного розничного потребления золота во время китайского Нового года в начале февраля снижение объемов торгов на золото высокой чистоты (Au9999) указывает на то, что оптовый спрос на физическое золото в течение марта ослаб. Вероятно, это связано с пополнением своих запасов производителями ювелирных изделий до китайского Нового года и с меньшим количеством рабочих дней по сравнению с январем. Соответственно, локальная премия к цене на золото в течение месяца снизилась. В феврале объем вложений в местные золотые торгуемые индексные фонды (Exchange-Traded Funds, ETF) сократился. Похоже, что многие китайские инвесторы продолжают действовать тактически в отношении своих золотых ETF: растущая цена на золото могла спровоцировать фиксацию прибыли, способствуя месячному оттоку.

В Индии также после слабого спроса в январе розничный спрос в феврале еще больше снизился. Внезапный скачок цены на золото, вызванный геополитической ситуацией, застал потребителей врасплох, что привело к отсрочке покупок золота во второй половине месяца. Эта слабость розничного спроса привела к тому, что к концу февраля скидки в местных ценах увеличились до 14-15 долларов за унцию по сравнению с небольшой премией в 1-2 доллара за унцию в первой половине месяца. Индийские золотые ETF зафиксировали частичный отток желтого металла в размере 0,5 тонны в феврале, в основном из-за более высокой цены на золото, что могло привести к фиксации прибыли. К концу месяца общий объем индийских золотых ETF сократился до 36,2 тонны.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





