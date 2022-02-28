ULTRADISTANCIA представила фотосерию «Рудники -монстры»

Мирный, Руспублика Саха (Якутия). Фото: Ultradistancia

ULTRADISTANCIA - проект изобразительного искусства, созданный аргентинским фотографом Федерико Винером (Federico Winer) и представляющий собой спутниковые снимки высокого разрешения.Винер всегда интересовался картами, рассматривая их как форму искусства и уникальную интерпретацию мира. В поисках привлекательных узоров и геометрии, созданных человеком или природой, художник использует технологию Google Earth.После запуска в 2016 году проекта ULTRADISTANCIA работа Винера начала получать признание в международном масштабе.Новейшая серия Винера «Рудники-монстры» (Monsters of Mine) посвящена инородным формам, созданным открытыми шахтами. Бесконечные часы путешествий по миру с помощью Google Earth привели к созданию подборки привлекательных изображений российских алмазных рудников, североамериканских железорудных рудников, австралийских золотых рудников и многих других.Работы не только напоминают инопланетных монстров, они являются своеобразной метафорой для описания «монстров» человечества: вещи, в которых мы нуждаемся, могут ужасным образом повлиять на нас и наше окружение.