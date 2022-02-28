Эксклюзив
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
Вчера
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
ULTRADISTANCIA представила фотосерию «Рудники -монстры»
Винер всегда интересовался картами, рассматривая их как форму искусства и уникальную интерпретацию мира. В поисках привлекательных узоров и геометрии, созданных человеком или природой, художник использует технологию Google Earth.
Мирный, Руспублика Саха (Якутия). Фото: Ultradistancia
После запуска в 2016 году проекта ULTRADISTANCIA работа Винера начала получать признание в международном масштабе.
Новейшая серия Винера «Рудники-монстры» (Monsters of Mine) посвящена инородным формам, созданным открытыми шахтами. Бесконечные часы путешествий по миру с помощью Google Earth привели к созданию подборки привлекательных изображений российских алмазных рудников, североамериканских железорудных рудников, австралийских золотых рудников и многих других.
Работы не только напоминают инопланетных монстров, они являются своеобразной метафорой для описания «монстров» человечества: вещи, в которых мы нуждаемся, могут ужасным образом повлиять на нас и наше окружение.
Алекс Шишло для Rough&Polished