Конкурс «Мировые награды за ювелирные изделия» вручил премию Навраттану Котхари за достижения в профессиональной области

Фото: Jewellery World Awards

Конкурс «Мировые награды за ювелирные изделия» (Jewellery World Awards, JWA) удостоил председателя KGK Group Навраттану Котхари (Navrattan Kothari) высшей почести, вручив ему премию за достижения в профессиональной области за 2021 год 21 февраля в Дубае в присутствии уважаемых деятелей отрасли.Котхари беспрерывно работает в отрасли с 1960-х годов, прилагая усилия не только для того, чтобы развивать KGK Group, но и для того, чтобы вдохновить ювелирную отрасль совершенствовать свою продукцию. Он является пионером в этом секторе, и его опыт и знания внесли значительный вклад в развитие ювелирного производства.По этому особому случаю Санджай Котхари (Sanjay Kothari), вице-председатель совета директоров KGK Group, сказал: «Продолжение этого наследия — огромная ответственность, и я горжусь тем, что ношу эту же фамилию, отмеченную связанными с ней бесчисленными наградами. Рвение моего отца вдохновляет всех нас на достижение целей, поставленных нашими предками. Стать свидетелями создания истории - это волнующий момент для всех нас. Мы полны решимости пойти по его стопам. Вывести нашу фамилию на новый уровень — наша цель».Навраттан Котхари отметил: «Мы постоянно развивали себя и наш бизнес, чтобы преобразовать систему, в которой он ведется. Получение признания от JWA, несомненно, послужит толчком для движения вперед с большей решимостью и импульсом, сохраняя при этом определенную философию и цели. Это также побуждает нас оставаться организаторами прогрессивных дискуссий и соавторами для успешного партнерства, что приводит к позитивному течению бизнеса, а также к масштабному социальному и экологическому воздействию».Церемония вручения премии прошла на выставке «Ювелирные изделия, драгоценные камни и технология - Дубай» (Jewellery, Gem and Technology Dubai, JGT Dubai), после чего состоялся торжественный ужин, на котором присутствовали лидеры отрасли.