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Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
Вчера
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
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07 февраля 2022
Конкурс «Мировые награды за ювелирные изделия» вручил премию Навраттану Котхари за достижения в профессиональной области
Котхари беспрерывно работает в отрасли с 1960-х годов, прилагая усилия не только для того, чтобы развивать KGK Group, но и для того, чтобы вдохновить ювелирную отрасль совершенствовать свою продукцию. Он является пионером в этом секторе, и его опыт и знания внесли значительный вклад в развитие ювелирного производства.
Фото: Jewellery World Awards
По этому особому случаю Санджай Котхари (Sanjay Kothari), вице-председатель совета директоров KGK Group, сказал: «Продолжение этого наследия — огромная ответственность, и я горжусь тем, что ношу эту же фамилию, отмеченную связанными с ней бесчисленными наградами. Рвение моего отца вдохновляет всех нас на достижение целей, поставленных нашими предками. Стать свидетелями создания истории - это волнующий момент для всех нас. Мы полны решимости пойти по его стопам. Вывести нашу фамилию на новый уровень — наша цель».
Навраттан Котхари отметил: «Мы постоянно развивали себя и наш бизнес, чтобы преобразовать систему, в которой он ведется. Получение признания от JWA, несомненно, послужит толчком для движения вперед с большей решимостью и импульсом, сохраняя при этом определенную философию и цели. Это также побуждает нас оставаться организаторами прогрессивных дискуссий и соавторами для успешного партнерства, что приводит к позитивному течению бизнеса, а также к масштабному социальному и экологическому воздействию».
Церемония вручения премии прошла на выставке «Ювелирные изделия, драгоценные камни и технология - Дубай» (Jewellery, Gem and Technology Dubai, JGT Dubai), после чего состоялся торжественный ужин, на котором присутствовали лидеры отрасли.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished