Работники алмазодобывающей отрасли в Зимбабве отказались от повышения зарплаты на 50%

Согласно сообщениям местных СМИ, Зимбабвийский профсоюз работников алмазной и смежной промышленности (Zimbabwe Diamond and Allied Minerals Workers Union, ZDAMWU) отклонил 50-процентную надбавку к заработной плате, предлагаемую горнодобывающими компаниями.

Повышение заработной платы привело бы к тому, что самый низкооплачиваемый работник получал бы 45 000 зимбабвийских долларов вместо 30 000.

Однако рабочие заявили, что такая прибавка мизерна, и вместо этого они требуют зарплату в долларах США.

«Эти прибавки не что иное, как подмена результата переговоров о зарплате. Это издевательство над горняками, учитывая, что черта бедности привязана к 70 000 долларов США, а большинство горнодобывающих районов по всей стране используют доллары США, ранды и пулы», — цитирует издание Newsday генерального секретаря ZDAMWU судью Чинхема (Chinhema).

«Те, кто утверждают, что представляют горняков, представляют свои собственные корыстные интересы. Как профсоюз мы повторяем, что минимальная выплата в размере около 400 долларов США за удержание сотрудника по крайней мере приемлема. Нам нужно хотя бы вернуться к структуре 2018 года в размере 286 долларов США и оставшемуся балансу в рамках валового расчета в реальном времени. С тех пор мы подали иск в суд, чтобы восстановить зарплату шахтерам».

Национальный совет по вопросам занятости (National Employment Council) и Объединенный профсоюз горняков Зимбабве (Associated Miners Workers Union of Zimbabwe) недавно пришли к соглашению о том, что шахтерам должны выплачиваться надбавки в долларах США в размере от 198 до 460 долларов в зависимости от их разряда.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished