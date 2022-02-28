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07 февраля 2022
Работники алмазодобывающей отрасли в Зимбабве отказались от повышения зарплаты на 50%
Повышение заработной платы привело бы к тому, что самый низкооплачиваемый работник получал бы 45 000 зимбабвийских долларов вместо 30 000.
Однако рабочие заявили, что такая прибавка мизерна, и вместо этого они требуют зарплату в долларах США.
«Эти прибавки не что иное, как подмена результата переговоров о зарплате. Это издевательство над горняками, учитывая, что черта бедности привязана к 70 000 долларов США, а большинство горнодобывающих районов по всей стране используют доллары США, ранды и пулы», — цитирует издание Newsday генерального секретаря ZDAMWU судью Чинхема (Chinhema).
«Те, кто утверждают, что представляют горняков, представляют свои собственные корыстные интересы. Как профсоюз мы повторяем, что минимальная выплата в размере около 400 долларов США за удержание сотрудника по крайней мере приемлема. Нам нужно хотя бы вернуться к структуре 2018 года в размере 286 долларов США и оставшемуся балансу в рамках валового расчета в реальном времени. С тех пор мы подали иск в суд, чтобы восстановить зарплату шахтерам».
Национальный совет по вопросам занятости (National Employment Council) и Объединенный профсоюз горняков Зимбабве (Associated Miners Workers Union of Zimbabwe) недавно пришли к соглашению о том, что шахтерам должны выплачиваться надбавки в долларах США в размере от 198 до 460 долларов в зависимости от их разряда.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished