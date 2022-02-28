Эксклюзив
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
Вчера
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Ботсвана претендует на размещение постоянного секретариата КП
Информационное агентство Bloomberg сообщает, что эта южноафриканская страна будет конкурировать с Китаем и Австрией за предоставление места для размещения постоянного секретариата этого наблюдательного органа. Пока неизвестно, когда будет объявлен победитель.
КП был создан в 2003 году для пресечения торговли алмазами из зон конфликтов. В ноябре прошлого года Ботсвана приняла председательство на пленарном заседании КП от России.
Хотя КП утверждает, что добился значительного прогресса в прекращении торговли алмазами из зон конфликтов, организации гражданского общества, связанные с отраслью, требуют изменить определение алмазов из зон конфликтов с тем, чтобы включить в него нарушения прав человека.
Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси (Mokgweetsi Masisi) заявил, что санкции против России могут ограничить спрос на российские камни, что приведет к росту цен на алмазное сырье, произведенное в других странах. В Ботсване 90% экспорта составляют алмазы.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished