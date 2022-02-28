Ботсвана претендует на размещение постоянного секретариата КП

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Ботсвана, второй по величине производитель алмазов в мире, претендует на предоставление места новой постоянной штаб-квартире и секретариату Кимберлийского процесса (КП).

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что эта южноафриканская страна будет конкурировать с Китаем и Австрией за предоставление места для размещения постоянного секретариата этого наблюдательного органа. Пока неизвестно, когда будет объявлен победитель.

КП был создан в 2003 году для пресечения торговли алмазами из зон конфликтов. В ноябре прошлого года Ботсвана приняла председательство на пленарном заседании КП от России.

Хотя КП утверждает, что добился значительного прогресса в прекращении торговли алмазами из зон конфликтов, организации гражданского общества, связанные с отраслью, требуют изменить определение алмазов из зон конфликтов с тем, чтобы включить в него нарушения прав человека.

Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси (Mokgweetsi Masisi) заявил, что санкции против России могут ограничить спрос на российские камни, что приведет к росту цен на алмазное сырье, произведенное в других странах. В Ботсване 90% экспорта составляют алмазы.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





