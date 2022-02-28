Рынок отмечает резкий рост цен на палладий

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Цены на этот драгоценный металл, широко применяющийся в промышленности, в феврале этого года выросли на 6%, причем их рост происходит третий месяц подряд. В прошлую пятницу палладий на рынке стоил 2 981,9 доллара США за тройскую унцию, сообщает портал barrons.com, отмечая, что это самый высокий показатель с 1984 года.

По оценкам Геологической службы США, в прошлом году Россия произвела 74 000 килограммов палладия, что составляет почти 40% его мирового производства горнодобывающими предприятиями.

Как отмечают рыночные аналитики, цены на палладий чутко реагируют на сбои в производстве и экспорте в условиях, когда предложение не может удовлетворить спрос на этот металл. По их мнению, его нехватка в 2021 году составила примерно 829 000 тройских унций, что на 13% превышает его нехватку годом ранее, составившую 728 000 унций.

Риск для палладия заключается в том, что он становится слишком дорогим для автомобильной промышленности, а использование этого металла в катализаторах вынуждает переходить на другой, более экономичный металл, такой как платина, утверждают они. «По данным Геологической службы США, около 25% палладия может быть заменено платиной в дизельных каталитических конвертерах, а в некоторых случаях эта доля может достигать 50%. Но Россия также является вторым по величине производителем платины в мире», - говорится в сообщении barrons.com и отмечается, что, если движение катализаторов, затрагивающих палладий, будет происходит согласованно, потенциально нарушая производство и экспорт в сочетании с высоким спросом, то рекордно высокие цены на этот металл станут «очевидной исторической перспективой».



Владимир Малахов, Rough&Polished





