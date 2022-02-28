Эксклюзив
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
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Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Рынок отмечает резкий рост цен на палладий
По оценкам Геологической службы США, в прошлом году Россия произвела 74 000 килограммов палладия, что составляет почти 40% его мирового производства горнодобывающими предприятиями.
Как отмечают рыночные аналитики, цены на палладий чутко реагируют на сбои в производстве и экспорте в условиях, когда предложение не может удовлетворить спрос на этот металл. По их мнению, его нехватка в 2021 году составила примерно 829 000 тройских унций, что на 13% превышает его нехватку годом ранее, составившую 728 000 унций.
Риск для палладия заключается в том, что он становится слишком дорогим для автомобильной промышленности, а использование этого металла в катализаторах вынуждает переходить на другой, более экономичный металл, такой как платина, утверждают они. «По данным Геологической службы США, около 25% палладия может быть заменено платиной в дизельных каталитических конвертерах, а в некоторых случаях эта доля может достигать 50%. Но Россия также является вторым по величине производителем платины в мире», - говорится в сообщении barrons.com и отмечается, что, если движение катализаторов, затрагивающих палладий, будет происходит согласованно, потенциально нарушая производство и экспорт в сочетании с высоким спросом, то рекордно высокие цены на этот металл станут «очевидной исторической перспективой».
Владимир Малахов, Rough&Polished