Эксклюзив
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
СПОС в Тухарде - уникальное применение международной практики
Процедура СПОС станет гарантом соблюдения прав коренных народов Таймыра. Она напрямую не включена в законодательство РФ, «Норникель» добровольно признаёт международные стандарты и Декларацию ООН о правах коренных народов.
В октябре прошлого года «Норникель» предложил несколько вариантов расселения поселка, например, переезд в новые дома в Дудинку, Новый Тухард или другие поселки полуострова. Сейчас Тухард, основанный в 70-х годах прошлого века для строителей «Норильскгазпрома», находится в санитарно-защитной зоне производственного предприятия, но постоянное проживание в таких зонах запрещено. Также изначально развитие поселка не предусматривало создание современных удобных домов и комфортной инфраструктуры. В ноябре, в рамках второго раунда, обсуждался вопрос согласия тухардцев и оленеводов тундры на проведение процедуры получения СПОС и был сформирован совета представителей Тухарда. Совет координировал все переговоры и обсуждения как внутри населения, так и с «Норникелем».
В ходе третьего раунда были подняты вопросы о программе переселения, включая место нового поселка и его инфраструктуру, и о даче СПОС тухардцев на программу переселения и развития поселка. Сход единогласно голосовал за участие в программе, после чего Совет представителей поселка от имен жителей и гендиректор АО «Норильсктрансгаз» Марк Шилыковский подписали соглашение. В документе прописаны условия переселения и компенсации, обязательства компании перед жителями поселка, необходимость мониторинга и оценки реализации программы переселения, участие Совета представителей на всех этапах ее реализации. На сходе зафиксировали и пожелания жителей по инфраструктуре нового поселка.
Во всех этапах процедуры СПОС участвовали российские и международные эксперты. Среди них зампредседателя Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Алексей Цыкарев. «Мы завершили теоретическую часть и приступаем к практической, стороны при взаимодействии друг с другом подготовят детализированную программу развития и переселения. Определились с местом переселения, этот процесс был наиболее сложным, потому что были разные мнения. В соглашении прописана необходимость создания независимой мониторинговой группы, в которую могли бы войти российские и международные эксперты», - рассказал он об итогах третьего раунда.
Юрист в сфере защиты прав коренных малочисленных народов Михаил Тодышев подчеркнул, что решение компании «Норникель» провести переселение в соответствии с требованиями международных стандартов стало первым опытом для России: «Это имеет важное значение, и мы видим, что жители хорошо понимают какие решения они принимают. И та практика, которую мы приобрели здесь, на Таймыре, благодаря решению «Норникеля» будет иметь далеко идущие последствия. Необходимо вносить изменения в федеральное законодательство и признавать принцип СПОС».
Вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев также отметил важность процедуры в Тухарде и её уникальность для Российской Арктики: «Впереди большая работа по согласованию всех архитектурных и инфраструктурных решений нового поселка и непосредственно по самому строительству».
«Сегодня в головах родился новый населенный пункт. Это улучшение жизни по всем аспектам. Сегодня дети из Тухарда в большинстве своем учатся в Дудинке, в будущем у них будет возможность учиться в школе на месте и жить с родителями, а не только приезжать на каникулы. Также будет современный Дом культуры, а цеха по переработке продукции оленеводства создадут новые рабочие места. Отдельно стоит сказать об оленеводах. Они живут в тундре, но со временем у людей появляется потребность переехать в поселок - по состоянию здоровья, из-за возраста и по другим обстоятельствам. Поэтому в новом поселке нужны дома для оленеводов», - поделился подробностями программы развития председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края Григорий Дюкарев.
Консультации по выбору архитектурных решений для нового поселка начнутся уже в этом году, а строительство планируется закончить в 2026 году.
Владимир Малахов, Rough&Polished