СПОС в Тухарде - уникальное применение международной практики

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В Тухарде прошел третий раунд консультаций по программе переселения и развития поселка. Жители поселка и компания «Норникель» подписали соглашение о СПОС – свободном, предварительном и осознанном согласии. Это первый подобный опыт в России.

Процедура СПОС станет гарантом соблюдения прав коренных народов Таймыра. Она напрямую не включена в законодательство РФ, «Норникель» добровольно признаёт международные стандарты и Декларацию ООН о правах коренных народов.

В октябре прошлого года «Норникель» предложил несколько вариантов расселения поселка, например, переезд в новые дома в Дудинку, Новый Тухард или другие поселки полуострова. Сейчас Тухард, основанный в 70-х годах прошлого века для строителей «Норильскгазпрома», находится в санитарно-защитной зоне производственного предприятия, но постоянное проживание в таких зонах запрещено. Также изначально развитие поселка не предусматривало создание современных удобных домов и комфортной инфраструктуры. В ноябре, в рамках второго раунда, обсуждался вопрос согласия тухардцев и оленеводов тундры на проведение процедуры получения СПОС и был сформирован совета представителей Тухарда. Совет координировал все переговоры и обсуждения как внутри населения, так и с «Норникелем».

В ходе третьего раунда были подняты вопросы о программе переселения, включая место нового поселка и его инфраструктуру, и о даче СПОС тухардцев на программу переселения и развития поселка. Сход единогласно голосовал за участие в программе, после чего Совет представителей поселка от имен жителей и гендиректор АО «Норильсктрансгаз» Марк Шилыковский подписали соглашение. В документе прописаны условия переселения и компенсации, обязательства компании перед жителями поселка, необходимость мониторинга и оценки реализации программы переселения, участие Совета представителей на всех этапах ее реализации. На сходе зафиксировали и пожелания жителей по инфраструктуре нового поселка.

Во всех этапах процедуры СПОС участвовали российские и международные эксперты. Среди них зампредседателя Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Алексей Цыкарев. «Мы завершили теоретическую часть и приступаем к практической, стороны при взаимодействии друг с другом подготовят детализированную программу развития и переселения. Определились с местом переселения, этот процесс был наиболее сложным, потому что были разные мнения. В соглашении прописана необходимость создания независимой мониторинговой группы, в которую могли бы войти российские и международные эксперты», - рассказал он об итогах третьего раунда.

Юрист в сфере защиты прав коренных малочисленных народов Михаил Тодышев подчеркнул, что решение компании «Норникель» провести переселение в соответствии с требованиями международных стандартов стало первым опытом для России: «Это имеет важное значение, и мы видим, что жители хорошо понимают какие решения они принимают. И та практика, которую мы приобрели здесь, на Таймыре, благодаря решению «Норникеля» будет иметь далеко идущие последствия. Необходимо вносить изменения в федеральное законодательство и признавать принцип СПОС».

Вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев также отметил важность процедуры в Тухарде и её уникальность для Российской Арктики: «Впереди большая работа по согласованию всех архитектурных и инфраструктурных решений нового поселка и непосредственно по самому строительству».

«Сегодня в головах родился новый населенный пункт. Это улучшение жизни по всем аспектам. Сегодня дети из Тухарда в большинстве своем учатся в Дудинке, в будущем у них будет возможность учиться в школе на месте и жить с родителями, а не только приезжать на каникулы. Также будет современный Дом культуры, а цеха по переработке продукции оленеводства создадут новые рабочие места. Отдельно стоит сказать об оленеводах. Они живут в тундре, но со временем у людей появляется потребность переехать в поселок - по состоянию здоровья, из-за возраста и по другим обстоятельствам. Поэтому в новом поселке нужны дома для оленеводов», - поделился подробностями программы развития председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края Григорий Дюкарев.

Консультации по выбору архитектурных решений для нового поселка начнутся уже в этом году, а строительство планируется закончить в 2026 году.



Владимир Малахов, Rough&Polished





