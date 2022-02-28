Эксклюзив
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
АЛРОСА приостанавливает членство в Совете по природным алмазам
В заявлении говорится, что текущая ситуация беспрецедентна, и компания продолжает отслеживать и анализировать последствия, которые она может иметь для отрасли и отношений, выстраивавшихся десятилетиями по всему миру.
Компании АЛРОСА требуется время для переоценки портфеля своих ключевых проектов, твердо придерживаясь принципов устойчивого развития и полной прозрачности. АЛРОСА делает все необходимое для смягчения последствий происходящего в интересах своих клиентов, партнеров, в том числе отраслевых организаций, многотысячной семьи сотрудников и сотен тысяч жителей регионов присутствия. Компания надеется, что отрасль выстоит в это непростое время и ситуация скоро стабилизируется.
Дэвид Келли (David Kellie), генеральный директор NDC: «Мы понимаем и уважаем решение АЛРОСА, учитывая текущую геополитическую ситуацию. Мы уверены, что АЛРОСА и впредь будет следовать взятым на себя обязательствам вести социально ответственный бизнес в соответствии с лучшими отраслевыми практиками и высокими стандартами. На протяжении десятков лет АЛРОСА инвестирует миллиарды долларов в создание и поддержку сообществ вокруг своей деятельности. Желаем компании скорейшего разрешения всех возникших трудностей».
Владимир Малахов, Rough&Polished