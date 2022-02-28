АЛРОСА приостанавливает членство в Совете по природным алмазам

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АЛРОСА приняла решение приостановить свое членство в Совете по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC). Об этом алмазодобывающая компания сообщила в заявлении для прессы, направленном Rough&Polished в пятницу.

В заявлении говорится, что текущая ситуация беспрецедентна, и компания продолжает отслеживать и анализировать последствия, которые она может иметь для отрасли и отношений, выстраивавшихся десятилетиями по всему миру.

Компании АЛРОСА требуется время для переоценки портфеля своих ключевых проектов, твердо придерживаясь принципов устойчивого развития и полной прозрачности. АЛРОСА делает все необходимое для смягчения последствий происходящего в интересах своих клиентов, партнеров, в том числе отраслевых организаций, многотысячной семьи сотрудников и сотен тысяч жителей регионов присутствия. Компания надеется, что отрасль выстоит в это непростое время и ситуация скоро стабилизируется.

Дэвид Келли (David Kellie), генеральный директор NDC: «Мы понимаем и уважаем решение АЛРОСА, учитывая текущую геополитическую ситуацию. Мы уверены, что АЛРОСА и впредь будет следовать взятым на себя обязательствам вести социально ответственный бизнес в соответствии с лучшими отраслевыми практиками и высокими стандартами. На протяжении десятков лет АЛРОСА инвестирует миллиарды долларов в создание и поддержку сообществ вокруг своей деятельности. Желаем компании скорейшего разрешения всех возникших трудностей».



Владимир Малахов, Rough&Polished





