Diamcor Mining ускорит вторую фазу модернизации своего проекта в ЮАР

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Diamcor Mining намерена ускорить некоторые этапы запланированного второго этапа расширения своего проекта Крон-Эндора (Krone-Endora) в районе рудника Венеция (Venetia) в Южной Африке.

В сообщении компании об этом говорится, что решение было принято из-за текущего роста цен на алмазное сырье и потенциальной дополнительной нехватки алмазного сырья в будущем.

Области, в которых намечается ускорение работ, включают в себя установку дополнительных сортировочных установок, систем управления водными ресурсами и различных других связанных объектов инфраструктуры.

«Элементы, работы по которым будут ускорены, улучшат модернизацию, уже завершенную на первом этапе, предоставят нам возможность увеличить объемы обработки руды в кратчайшие сроки и помогут компании получить возможность извлечь выгоду из любого дальнейшего роста цен на алмазное сырье или перебоев с поставками, если они возникнут в будущем», — сказал исполнительный директор Diamcor Mining Дин Тейлор (Dean Taylor).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





