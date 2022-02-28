Эксклюзив
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
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Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Diamcor Mining ускорит вторую фазу модернизации своего проекта в ЮАР
В сообщении компании об этом говорится, что решение было принято из-за текущего роста цен на алмазное сырье и потенциальной дополнительной нехватки алмазного сырья в будущем.
Области, в которых намечается ускорение работ, включают в себя установку дополнительных сортировочных установок, систем управления водными ресурсами и различных других связанных объектов инфраструктуры.
«Элементы, работы по которым будут ускорены, улучшат модернизацию, уже завершенную на первом этапе, предоставят нам возможность увеличить объемы обработки руды в кратчайшие сроки и помогут компании получить возможность извлечь выгоду из любого дальнейшего роста цен на алмазное сырье или перебоев с поставками, если они возникнут в будущем», — сказал исполнительный директор Diamcor Mining Дин Тейлор (Dean Taylor).
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished