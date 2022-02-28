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07 февраля 2022
Lucapa Diamond рассчитывает, что средний годовой объем производства алмазов на руднике Мерлин составит 153 000 каратов
Годовая мощность переработки руды на Мерлин составляет около 1,2 млн тонн в год, всего за 14 лет жизни рудника предполагается переработать 14 млн тонн руды.
Управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall) сказал, что результаты обновленного предварительного исследования подтвердили большой потенциал добычи алмазов на руднике в 2,1 млн каратов с использованием инновационного гибридного плана добычи Lucapa Diamond.
«Учитывая, что цены на природные алмазы выросли [примерно] на 42% всего за три месяца, существенное и положительное влияние на финансовые показатели, как отмечено в обновленном обзорном исследовании для рудника Мерлин, значительно укрепляет экономический потенциал долгосрочной добычи на этом объекте», — сказал он.
«Как отмечалось ранее, существуют явные возможности для получения добавленной стоимости за счет расширения запасов полезных ископаемых, подземной разработки и разведки, поскольку на наших участках имеется значительное количество аномалий, которые могут открыть новые источники алмазов. Мы с нетерпением ждем возможности представить технико-экономическое обоснование для рудника Мерлин в этом году», — добавил Везеролл.
Lucapa Diamond прогнозирует доход от алмазов в размере от 1,6 до 2,3 млрд австралийских долларов (включая 5-процентную надбавку в виде дополнительной маржи в результате огранки камней), в то время как средняя EBITDA прогнозируется в диапазоне от 50 до 88 млн австралийских долларов в год.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished