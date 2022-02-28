Odessa Minerals подала заявку на получение двух лицензий на разведку к югу от рудника Аргайл

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Австралийская компания Odessa Minerals (ODE) подала заявку на получение двух лицензий на разведку к югу от алмазного рудника Аргайл (Argyle), сообщает портал themarketherald.com.au.

Заявка подана в то время, когда цены на алмазы, как сообщается, растут, и компания стремится в конечном итоге производить алмазы из этических источников.

Алмазный рудник Аргайл, расположенный в регионе Восточный Кимберли в Западной Австралии, работал с 1985 года и до закрытия в 2020 году произвел более 850 млн каратов алмазного сырья.

Первая лицензия Odessa Minerals охватывает 230 квадратных километров, включая 40 километров алмазоносных аллювиальных каналов «Аргайл-Юг» (Argyle South). Другая лицензия охватывает 18 квадратных километров территории района Кэмел Ярд (Camel Yard) и относится ко второй заявке, поданной сверх существующей, более крупной заявки на разведку от третьей стороны.

Эта вторая заявка перекрывает лицензию на добычу строительного песка и прочих полезных ископаемых, связанную со строительством алмазного рудника Аргайл. Основные аллювиальные месторождения алмазов находятся за пределами небольшого лицензионного участка.

Алистер Стивенс (Alistair Stephens), генеральный директор Odessa Minerals, говорит: «Мы рады совершить нашу первую вылазку в район Восточного Кимберли, где находится алмазоносный аллювиальный канал, выходящий из алмазного рудника Аргайл».

«В дополнение к нашей стратегии в Западном Кимберли, которая включает в себя наши усилия по кимберлитовым трубкам Ариес (Aries) и алмазным месторождениям Эллендейл (Ellendale), добавление большого участка в алмазоносном районе Аргайл демонстрирует приверженность Odessa Minerals надежному развитию портфеля проектов», — добавил он.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





