TAGS продала 60 000 каратов алмазного сырья на февральском тендере в Дубае

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Недавнее торговое мероприятие компании Trans Atlantic Gem Sales (TAGS) проходило с 24 февраля по 2 марта 2022 года. После очень успешной Дубайской алмазной конференции 21 февраля и многочисленных других торговых и ювелирных мероприятий в течение недели пребывания в Дубае TAGS провела один из крупнейших тендеров на сегодняшний день по продаже своего обычного ассортимента южноафриканского алмазного сырья, согласно пресс-релизу компании.

На протяжении всей недели в Дубае присутствовала делегация высокого уровня в составе ангольских правительственных чиновников и представителей компании Sodiam EP. Отрасль была проинформирована об открытии Ангольской алмазной биржи и тендерного объекта в Луанде, для управления которым и организации торговых мероприятий от имени Sodiam EP была выбрана компания Trans Atlantic Gem Sales.

В связи с этим сотрудничеством клиенты TAGS проявили огромный интерес к тому, когда начнутся тендеры. Эта информация будет доведена до всех клиентов компании в ближайшее время.

На февральском тендере TAGS представила около 60 000 каратов алмазного сырья стоимостью 75 млн долларов США примерно 130 компаниям из всех алмазных центров. Продажи были осуществлены примерно 70 компаниям, представляющим все ведущие алмазные центры, в результате чего все товары были проданы.

Хотя в середине месяца появились признаки того, что восходящий тренд цен на алмазы начал замедляться, недавние события в России вновь вызвали обеспокоенность и неуверенность среди покупателей алмазного сырья.

«Судя по тому, что мы видели на прошлой неделе, рынок остается очень сильным, и мы стали свидетелями чрезвычайно высокого спроса на весь спектр представленных алмазов», — заявила компания в своем сообщении.

Следующая распродажа TAGS пройдет в Дубае с 6 по 12 апреля 2022 года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





