Эксклюзив
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
TAGS продала 60 000 каратов алмазного сырья на февральском тендере в Дубае
На протяжении всей недели в Дубае присутствовала делегация высокого уровня в составе ангольских правительственных чиновников и представителей компании Sodiam EP. Отрасль была проинформирована об открытии Ангольской алмазной биржи и тендерного объекта в Луанде, для управления которым и организации торговых мероприятий от имени Sodiam EP была выбрана компания Trans Atlantic Gem Sales.
В связи с этим сотрудничеством клиенты TAGS проявили огромный интерес к тому, когда начнутся тендеры. Эта информация будет доведена до всех клиентов компании в ближайшее время.
На февральском тендере TAGS представила около 60 000 каратов алмазного сырья стоимостью 75 млн долларов США примерно 130 компаниям из всех алмазных центров. Продажи были осуществлены примерно 70 компаниям, представляющим все ведущие алмазные центры, в результате чего все товары были проданы.
Хотя в середине месяца появились признаки того, что восходящий тренд цен на алмазы начал замедляться, недавние события в России вновь вызвали обеспокоенность и неуверенность среди покупателей алмазного сырья.
«Судя по тому, что мы видели на прошлой неделе, рынок остается очень сильным, и мы стали свидетелями чрезвычайно высокого спроса на весь спектр представленных алмазов», — заявила компания в своем сообщении.
Следующая распродажа TAGS пройдет в Дубае с 6 по 12 апреля 2022 года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished