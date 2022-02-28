Продажи АЛРОСА в 2021 году выросли в 1,4 раза до рекордных 45,5 млн каратов

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Компания, сообщая о финансовых результатах за 4 квартал и 12 месяцев 2021 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, заявила, что выручка за 4 квартал составила 71 млрд руб., -8% кв/кв в связи с изменением структуры продаж, что частично компенсировано ростом индекса цен (+6% кв/кв) и ростом объемов продаж (+3% кв/кв). За 12 месяцев выручка выросла на 50%, до 332 млрд руб. за счет роста объемов продаж алмазов на 42% и роста индекса цен на 13%.

Показатель EBITDA за 4 квартал составил 26 млрд руб., -25% кв/кв (-19% г/г) главным образом за счет снижения выручки на карат до $124/кт (-$12/кт кв/кв). EBITDA за 12 месяцев выросла на 59%, до 139 млрд руб. на фоне роста объемов продаж и цен.

Чистая прибыль компании за 4 квартал составила 12 млрд руб., -51% кв/кв, в основном в связи со снижением рентабельности продаж. За 12 месяцев – рост в 2,8 раза, до 91 млрд руб. (за 12 месяцев 2020 года: 32 млрд руб.).

Прогноз АЛРОСА по добыче алмазов на 2022 год – 34,3 млн каратов.

Алексей Филипповский, заместитель генерального директора АЛРОСА отметил в связи с этим, что показатели компании за 2021 год главным образом определили благоприятные факторы внешней среды. По его словам, продажи АЛРОСА за 12 месяцев выросли в 1,4 раза до рекордных 45,5 млн каратов, в том числе 1,4 млн каратов – продажи алмазов, выкупленных в 2021 году на аукционах Гохрана. «В 2022 году Компания планирует продолжить реализацию стратегии, направленной на повышение операционной эффективности, что позволит частично компенсировать инфляционное давление со стороны цен на основные элементы затрат, а также увеличение объема горных работ», - сообщил он.



Владимир Малахов, Rough&Polished



