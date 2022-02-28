Эксклюзив
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Продажи АЛРОСА в 2021 году выросли в 1,4 раза до рекордных 45,5 млн каратов
Показатель EBITDA за 4 квартал составил 26 млрд руб., -25% кв/кв (-19% г/г) главным образом за счет снижения выручки на карат до $124/кт (-$12/кт кв/кв). EBITDA за 12 месяцев выросла на 59%, до 139 млрд руб. на фоне роста объемов продаж и цен.
Чистая прибыль компании за 4 квартал составила 12 млрд руб., -51% кв/кв, в основном в связи со снижением рентабельности продаж. За 12 месяцев – рост в 2,8 раза, до 91 млрд руб. (за 12 месяцев 2020 года: 32 млрд руб.).
Прогноз АЛРОСА по добыче алмазов на 2022 год – 34,3 млн каратов.
Алексей Филипповский, заместитель генерального директора АЛРОСА отметил в связи с этим, что показатели компании за 2021 год главным образом определили благоприятные факторы внешней среды. По его словам, продажи АЛРОСА за 12 месяцев выросли в 1,4 раза до рекордных 45,5 млн каратов, в том числе 1,4 млн каратов – продажи алмазов, выкупленных в 2021 году на аукционах Гохрана. «В 2022 году Компания планирует продолжить реализацию стратегии, направленной на повышение операционной эффективности, что позволит частично компенсировать инфляционное давление со стороны цен на основные элементы затрат, а также увеличение объема горных работ», - сообщил он.
Владимир Малахов, Rough&Polished